Fissata la data del recupero fra Rovereto e Parcines

Si giocherà nella serata del 19 febbraio

Ufficializzata la data del recupero fra Rovereto e Parcines, match valido per la seconda giornata di ritorno non disputato domenica scorsa per l'impraticabilità del Quercia di Rovereto, inzuppato d'acqua. Si giocherà mercoledì 19 febbraio alle ore 20,30 sempre al Quercia, nella speranza che i problemi di allagamento emersi nei giorni scorsi siano stati superati. In palio punti pesanti sia per i bianconeri di casa, scesi ai margini della zona salvezza, che per i venostani impegnati a difendere la piazza d'onore e magari accorciare il distacco dalla capolista Maia Alta.

Sempre per il campionato di Eccellenza regionale è stata comunicata anche una variazione che riguarda la quinta di ritorno: la partita fra la Benacense e il Termeno si disputerà in anticipo venerdi 28 febbraio alle 20 anziché domenica 2 marzo come da calendario originale. Lo spostamento è stato richiesto dalla società bassoatesina.