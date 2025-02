Il Trento di Girardi cambia marcia e intravede i playoff

Nel campionato Primavera i gialloblù trovano continuità e cullano nuove speranze. Fondamentale il blitz di Carpi

Lancia lo sprint la formazione del calcio Trento nel campionato Primavera 4 giunto a sei turni dalla conclusione. La formazione guidata da inizio febbraio da Marco Girardi, chiamato a sostituire Ruben Olivera che l'aveva condotta nelle prime tredici giornate, ha infilato nelle ultime due gare altrettanti successi risalendo la classifica fino alla quinta piazza a pari merito col Caldiero, in posizione ideale per lanciarsi a testa bassa nella volata playoff.

Un traguardo che pareva precluso fino a poco tempo fa ma che ora è raggiungibile se i giovani aquilotti sapranno mantenere il ritmo attuale e dare continuità ai risultati.

Dopo la vittoria interna contro la Clodiense (3-0), la squadra si è ripetuta andando ad espugnare il campo del Carpi quarta forza del torneo grazie ad una ripresa scintillante nella quale ha saputo rimontare un parziale di 0-2 chiudendo il match con un insperato 3-2. Decisivi i centri di Chanii, Prinoth e Stankov che in tredici minuti nell'ultimo quarto di gara hanno rovesciato il pomeriggio emiliano dando corpo a un blitz fondamentale per la classifica. Si è concretizzato infatti l'aggancio col quinto ed ultimo posto utile per i playoff promozione che darebbero un senso diverso a tutta l'annata. L'importante però per l'undici di Marco Girardi sarà dare seguito al filotto anche perché la sua formazione non ha ancora effettuato il turno di riposo e dunque dovrà davvero non sbagliare nulla per mantenersi avanti ad avversarie che potranno usufruire di una gara in più.

Certo l'avvento dell'ex tecnico della Vipo Trento, sulla cui panchina è stato per dieci anni filati, ha rinfocolato speranze e motivazioni dell'intero ambiente gialloblù che ora guarda con positività ai prossimi venti giorni senza impegni agonistici (turno di riposo e di seguito stop al campionato per impegni di rappresentativa), periodo nel quale dovrà lavorare sodo per farsi trovare in spolvero nel finale di stagione che sarà lanciato dalla sfida interna di sabato 1 marzo col Legnago Salus.

La classifica della Primavera 4 girone A dopo 16 giornate:

Pontedera pt. 29, Alcione Milano 26, Novara 25, Carpi 22, Caldiero e TRENTO 21, Giana 20, Legnago 19, Sestri Levante 16, Clodiense 10, San Marino 8.

Devono ancora effettuare il turno di riposo: Trento, Alcione, Novara, Giana, Caldiero, Legnago.

Gli highlights: