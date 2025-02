Il Termeno sgambetta la capolista e nessuno ne approfitta

Cade in casa il Maia Alta ma il Levico crolla contro la Vipo Tn e non accorcia. Parcines fermato dall'inagibilità del Quercia. Pari nel derby bolzanino, acuti di San Giorgio e Benacense

Seconda di ritorno ricca di sorprese e di spunti interessanti nel massima campionato regionale. Solo sette le gare a referto: è infatti stata rinviata per inagibilità di campo Rovereto-Parcines dopo che la terna arbitrale ha verificato che il Quercia inzuppato d'acqua non permetteva di giocare. Sugli altri rettangoli invece è successo di tutto, a partire da Merano dove la pèrima della classe Maia Alta è stata infilzata contro pronostico da un Termeno pimpante e determinato, capace di segnare una doppietta già nel primo quarto d'ora orientando da subito a suo favore il match. Tardiva e inutile la reazione dei padroni di casa che incassano così la seconda sconfitta stagionale, la prima sul terreno amico.

A rendere meno pesante il passo falso della capolista sono giunte le notizie dai campi delle inseguitrici: fermato dall'acqua come detto il Parcines, ha fatto anche peggio il Levico travolto a Gabbiolo da una Vipo Trento irresistibile come mai in stagione: due gol in apertura e due in chiusura hanno siglato un poker che rilancia la credibilità dell'undici di Improta mentre apre qualche interrogativo sulla consistenza dei termali che sembrano essere usciti indeboliti dal mercato invernale.

Molta attesa circondava anche il derby di Bolzano fra Virtus e Bozner: è finita in parità con recriminazioni da ambo le parti come succede spesso nelle stracittadine: in casa virtussina per essersi fatta raggiungere all'ultimo minuto, in quella del Bozner per non aver sfruttato una superiorità numerica estesa per l'intero secondo tempo (espulso Arnaldo Kaptina). Punti d'oro ha raccolto il Brixen che ha superato col minimo scarto il Mori S.S. mentre piange lacrime amare il Comano Terme Fiavè battuto in casa da una Benacense sospinta ancora una volta dal suo attacco atomico (tre reti nei primi 23 minuti). A centrofila vittoria sonante del San Giorgio che supera nettamente l'Anaune, unica formazione che nel ritorno non ha ancora incamerato un punto mentre una mezza sorpresa è giunta da San Paolo coi locali frenati sul pareggio da uno Stegona che non sembra affatto rassegnato al ruolo di prima condannata.