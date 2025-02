Lavis: ricorso respinto per la gara col Mestre

La società rossoblù sosteneva la posizione irregolare di due giocatori veneziani

Ricorso respinto per il Lavis che aveva chiesto al Giudice sportivo della serie D di verificare la posizione presumibilmente irregolare di due giocatori del Mestre impiegati nello scontro diretto dello scorso mese di dicembre. In quell'occasione la formazione veneziana aveva schierato il centrocampista Maset e l'attaccante Turchetta sui quali pendeva una squalifica residua, teoricamente scontata nel match fra Bassano e Mestre della settimana precedente ma viziata dal fatto che tale gara non era stata portata a termine regolarmente in quanto sospesa per infortunio all'arbitro. In casa lavisana si sosteneva dunque che la squalifica non fosse stata scontata e si chiedeva la conseguente sanzione a carico del Mestre che aveva impiegato i due giocatori (0-3 a tavolino invece del 2-1 a favore dei mestrini maturato sul campo). Di diverso avviso il Giudice sportivo che in settimana si è pronunciato contro il Lavis, ritenendo che la squalifica sia stata regolarmente scontata nella gara sospesa (e da completarsi per il tempo mancante) ed ha quindi omologato il successo del Mestre contro il team di Manfioletti.