Il difensore Antonio Barreca passa al Südtirol

Il Südtirol comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Sampdoria i diritti alle prestazioni sportive di Antonio Barreca, 29 anni, difensore esterno di centrocampo. Il giocatore ha firmato un contratto con validità fino al 30 giugno 2025.

Nato a Torino, il 18 marzo 1995, 180 cm di altezza, difensore-terzino sinistro, Antonio Barreca può essere impiegato anche come esterno di centrocampo. Buona visione di gioco e velocità, abile nel servire i compagni con cross dal fondo lo contraddistinguono.

Nato nel capoluogo piemontese, origini siciliane, calcisticamente cresce nelle giovanili granata. Con la Primavera conquista la finale del campionato nel 2014, persa ai rigori contro il Chievo Verona. Spesso tra i convocati della prima squadra con mister Gian Piero Ventura. Prima stagione da professionista con il Cittadella, in B e primo gol tra i cadetti il 15 novembre 2014 nella sconfitta per 5-2 a Carpi. Chiude con 38 presenze.

Nel giugno 2015 passa al Cagliari, retrocesso in Serie B. Con la formazione isolana (41 gare e 3 assist), guidata da Rastelli, che vince il campionato e viene promossa in Serie A. Riscattato dal Torino nel 2916, esordisce con i granata guidati da Mihajlovic nella partita del 3º turno di Coppa Italia vinta 4-1 contro la Pro Vercelli allo stadio Olimpico Grande Torino e il 8 settembre 2016, a 21 anni, debutta in Serie A entrando al posto di Molinaro nel primo tempo di Torino-Empoli (0-0). In granata gioca 37 gare in A con 2 assist e 2 in Coppa Italia.

Il 10 luglio 2018 si trasferisce ai francesi del Monaco ed esordisce in Ligue 1 l'11 agosto 2018 nella partita vinta 3-1 in trasferta contro il Nantes. Il 6 novembre debutta in UEFA Champions League, giocando da titolare la partita persa in casa col Club Brugge per 0-4.

Il 31 gennaio 2019, passa al Newcastle Utd e debutta in Premier League il 2 febbraio nella sconfitta in casa del Tottenham (1-0), subentrando all'86' a Matt Ritchie nell'unico gettone di presenza con i Magpies. Il 10 luglio 2019 passa al Genoa e il 5 ottobre 2020 approda alla Fiorentina. Termina la stagione con soli 84 minuti giocati, scaglionati in 3 partite.

Il 27 agosto 2021 passa al Lecce, con cui vince il campionato di Serie B 2021-2022 (24 gare e 4 assist). Nell’estate del 2022 fa ritorno al Cagliari dopo sei anni e vince la B. Nel luglio 2023 passa alla Sampdoria, ancora in Serie B. Il 25 settembre 2024, segna l'ultimo rigore della sequenza finale del derby di Genova contro il Genoa in Coppa Italia, consentendo ai blucerchiati di raggiungere gli ottavi di finale. 27 gare con la Samp con un assist.

Vanta 58 gare in A con 3 assist, 11 in Coppa Italia, 126 in B con un gol e 13 assist, oltre alle esperienze nella Legue 1, nella Coupe del France, nel Trophée des Champions e nel Championnat National 2 - Groupe A.

Dopo aver giocato con le nazionali Under-18 e Under-19, ha esordito con l'Under-20 il 9 ottobre 2014 in una partita valida per il Torneo Quattro Nazioni persa 2-1, in trasferta, contro i pari età della Polonia. Il 12 agosto 2015 ha esordito con la maglia della nazionale Under-21, subentrando nel secondo tempo della partita amichevole Ungheria-Italia (0-0). Il 18 febbraio 2017 è stato convocato dal CT Ventura per uno stage con la nazionale maggiore. È stato convocato per il campionato europeo Under-21 del 2017 in Polonia, nel quale l'Italia è stata eliminata in semifinale dalla Spagna.