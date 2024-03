Satriano regala 3 punti importanti al Trento

Trento corsaro sul campo dell'Alessandria. La rete di Satriano ad un quarto d'ora dalla fine regala 3 punti fondamentali ai gialloblù. La squadra allenata da Francesco Baldini centra il terzo risultato utile consecutivo, la terza vittoria di fila lontana dal Briamasco e si allontana dalle zone pericolose della classifica. Il quintultimo posto, occupato dalla Pergolettese (il Novara poco sotto deve recuperare una gara) è lontano 5 punti. Gli aquilotti dimostrano una grande solidità difensiva. E i numeri sono lì a certificalo. 0 gol incassati nelle ultime 3 gare. Al Moccagatta di Alessandria il Trento non riempie gli occhi, ma vince con merito. I grigi di casa hanno lasciato l'iniziativa ai trentini, senza rendersi pericolosi. Poi l'acuto di Satriano, entrato da una dozzina di minuti, è di peso specifico considerevole. L’ultima rete la punta l'aveva realizzata oltre un anno fa, con la maglia dell’Heracles Almelo in Serie B olandese. E ora gli aquilotti possono pensare al prossimo match, quello di sabato contro la Virtus Verona.

La cronaca

Francesco Baldini conferma il 4-3-1-2 con Russo a protezione dei pali e i quattro di difesa Ferri, Cappelletti, Trainotti e Obaretin. In mezzo al campo agiscono Di Cosmo, Sangalli e Giannotti, mentre, alle spalle delle due punte Italeng e Caccavo agisce Puletto come trequartista. Gli aquilotti fanno la partita, i grigi di casa si limitano a ripartire. Primo tempo senza scossoni. Alla mezz’ora i trentini si vedono con la deviazione ravvicinata di Caccavo che termina di poco alla destra di Spurio. La prima vera occasione dell’Alessandria si concretizza solamente nei minuti finali della prima frazione con il tiro di Mastalli, ben parata da Russo. Termina così con un pareggio a reti bianche la prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo i primi a provarci sono i piemontesi con Nichetti che, complice una deviazione di Sangalli, per poco non trova la rete. Il Trento al 75’ sblocca l’incontro. Satriano, dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Puletto, trova il tocco vincente su una palla vagante in area di rigore. Dieci minuti più tardi ci prova anche Anastasia dalla distanza ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Nel finale ancora Satriano sfiora il raddoppio, ma questa volta il suo mancino è centrale e Spurio para in due tempi. Vince il Trento 1-0 e conquista 3 punti importantissimi.

Il tabellino

ALESSANDRIA-TRENTO 0-1 (0-0)

RETE: 30’st Satriano

ALESSANDRIA (3-5-2): Spurio; Rota, Soler, Cusumano; Ciancio, Mastalli (37’st Gazoul), Nichetti, Femia (25’st Mangni), Nunzella (10’st Rossi); Samele (25’st Laukzemis), Siafa (10’st Sepe). A disposizione: Farroni, Barmaz, Pellitteri, Parrinello, Gega, Pellegrini, Ndir, Busatto, Fiumano. Allenatore: Marco Banchini

TRENTO (4-3-1-2): Russo; Ferri (17’st Vitturini), Cappelletti, Trainotti, Obaretin; Di Cosmo, Sangalli, Giannotti (37’st Brevi); Puletto (37’st Spalluto); Italeng (5’st Anastasia), Caccavo (17’st Satriano). A disposizione: Pozzer, Santer, Pasquato, Terrani, Vaglica, Barison. Allenatore: Francesco Baldini

ARBITRO: Valerio Vogliaco di Bari

ASSISTENTI: Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Vincenzo Marra di Agropoli

QUARTO UFFICIALE: Mattia Maresca di Napoli

NOTE: pomeriggio piovoso, temperatura attorno ai 14°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: Mastalli, Soler, Nunzella, Rossi, Satriano. Recupero: 1’+ 4’. Totale spettatori: 550 circa.

Ph - Carmelo Ossanna - A.C. Trento 1921

Non disponibile per preferenze cookies. Vedi su Youtube