Trento, con la Pergolettese è vietato sbagliare

Dopo il buon pareggio contro il Padova (1-1) e la preziosa vittoria esterna contro il Lumezzane (0-2), il Trento vuole allungare la propria striscia di risultati positivi. Alle porte però c’è l’impegno casalingo contro la Pergolettese che in settimana ha cambiato il tecnico, esonerando Matteo Abbate e chiamando al suo posto Giovanni Mussa. Per gli aquilotti, dopo le due trasferte, si tratta del terzo impegno settimanale. Si giocherà domani alle ore 18:30 allo 'Stadio Briamasco' di Trento. Al momento, in classifica, i Gialloblù sono quattordicesimi a trentuno punti in coabitazione con la Giana Erminio. La Pergolettese, invece, è diciassettesima a ventisette punti. Per quanto riguarda le statistiche, i confronti ufficiali in Trentino tra i professionisti sono 9: 3 vittorie per i padroni di casa (ultima nella Serie C-2 1992-1993), 2 pareggi (ultimo nella serie C-2 1993-1994) e 4 successi ospiti. Il tecnico degli aquilotti Francesco Baldini ha convocato 23 giocatori. Non ci saranno Pol Garcia Tena, Filippo Puletto e i lungodegenti Sergiu Suciu e Leon Sipos.

I convocati

PORTIERI Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

DIFENSORI Alberto Barison (1994); Daniel Cappelletti (1991); Luca Ferri (1991); Ruggero Frosinini (2001); Nosa Edward Obaretin (2003); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Armand Rada (1999); Mattia Sangalli (2002).

ATTACCANTI Emanuele Anastasia (1996); Luigi Caccavo (2004); Jonathan Italeng Ngock (2001); Cristian Pasquato (1989); Antonio Satriano (2003); Luigi Spalluto (2001); Giovanni Terrani (1994).

Le dichiarazioni

Queste le dichiarazioni di Francesco Baldini rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Pergolettese: «Questa settimana di allenamento è andata bene. L’aver vinto contro il Lumezzane ha ovviamente inciso in maniera positiva. Per la gara con la Pergolettese non saranno presenti Filippo Puletto, che nell’ultima gara ha subito un brutto colpo ed è ancora ai box, e Pol Garcia Tena che si è infortunato nell’allenamento di venerdì. In questi giorni abbiamo lavorato su alcuni concetti semplici ma fondamentali. Domenica voglio vedere una squadra che aggredisca alto, vada subito alla ricerca del possesso quando non ha la palla e che si muova tutta compatta. Sono convinto che questo gruppo abbia margini importanti di crescita, soprattutto nella fase di possesso e questo non può che avvenire con il lavoro. Qui ci sono le condizioni per fare qualcosa di importante e dipende solamente da noi riuscirci o meno. Ci aspetta una partita complicata. Loro, questa settimana, hanno cambiato allenatore e pertanto arriveranno a Trento con tanta voglia di invertire la rotta. Mi aspetto un avversario tosto. Dovremo pareggiare la loro grinta e determinazione».