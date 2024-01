Alessandro Russo in lizza per il pallone d'oro di serie C

Si è aperta la quarta e ultima fase del sondaggio per eleggere il miglior calciatore di Serie C del 2023, iniziativa organizzata da Time2play.com, blog che realizza ricerche e approfondimenti su temi di attualità sportiva.

Tifosi e giornalisti hanno espresso le loro preferenze in merito ai tre gironi del terzo campionato di calcio italiano ed è stata stilata la classifica dei 30 giocatori più votati, 10 per ogni Girone.

Alessandro Russo, portiere del Trento, è in lizza per l'assegnazione del Pallone d'Oro di Serie C. È possibile votare fino al 09 Febbraio su questa pagina dedicata.

Che cos'è il Pallone d'Oro di Serie C

In occasione dell’assegnazione del Pallone d’Oro, Time2play ha lanciato un sondaggio nazionale rivolto a tifosi, appassionati e giornalisti sportivi italiani per stilare la classifica del Pallone d’Oro della Serie C ed eleggere il miglior calciatore del 2023 tra le 60 squadre partecipanti al torneo.

L’obiettivo è conoscere le opinioni degli esperti e appassionati della ex Lega Pro, coloro che, per ragioni legate ad un proprio interesse personale o per dovere professionale, seguono direttamente sui campi le vicende delle squadre del terzo campionato italiano.

Regolamento

I calciatori sono stati suddivisi per ruolo (portiere, difensore, centrocampista, attaccante), per squadra e per Lega di appartenenza. I dati raccolti sono stati elaborati per individuare i migliori di ciascun ruolo e i migliori in assoluto, sia in relazione alla squadra che alla Lega e, al termine delle votazioni, in relazione al campionato di Serie C nel suo complesso.

I parametri di valutazione sono le presenze, i gol e i cartellini.

Considerato l’elevato numero di giocatori presenti nelle rose, le opinioni sono state raccolte in 3 diverse fasi. Nella prima fase si sono acquisiti i dati relativi ai giocatori del Girone A, poi si è proceduto con il Girone B, e infine il terzo Girone. Partecipano all’ultima fase del sondaggio i 10 atleti di ogni Girone che hanno ricevuto più preferenze e tra questi verrà votato il miglior calciatore di Serie C del 2023.

Il sondaggio è anonimo, non vengono raccolti dati personali di alcun genere (nomi, cognomi, indirizzi email etc), a meno che non vengano volontariamente indicati nel questionario, con lo scopo di poter aggregare i dati.