Sabato al Druso il Südtirol se la vedrà con il Cosenza

Il campionato di Serie BKT prosegue con la terza giornata del girone di ritorno con calendario asimmetrico. Il Südtirol, dopo il successo interno con la Feralpisalò e il pareggio con recriminazioni colto sabato scorso sul campo del Brescia, si appresta a tornare sul terreno amico dello Stadio Druso di Bolzano per incontrare il Cosenza.

La formazione calabrese, guidata da Fabio Caserta ha gli stessi punti in classifica dei biancorossi, 24 e proviene dal successo casalingo per 4-2 ottenuto sabato scorso a spese del blasonato Venezia. Calcio d’inizio alle ore 14.00 di sabato 27 gennaio.

Il Südtirol vanta 24 punti in 21 gare, frutto di 6 vittorie e altrettanto pareggi, 9 gli stop, 28 gol realizzati e 29 subiti di cui 4 vittorie, 3 pareggi e 4 stop nelle 10 gare interne con 14 reti segnate e 13 tra le mura amiche. I biancorossi provengono da due risultati utili di fila e cercano la continuità. Assenti sicuri: Casiraghi (squalificato per cumulo di ammonizioni) Rover, Molina e Peeters, infortunati.

I rossoblù calabresi, guidati dal 45enne Fabio Caserta, provengono dal successo conseguito sabato scorso in casa contro il quotato Venezia. 4-2 il risultato finale, con tripletta ad opera di Tutino - assente al “Druso” in seguito alla squalifica per somma di ammonizioni – e gol di Marras. Tre punti arrivati dopo due stop di fila, rispettivamente a Cremona (1-0) e con il Como (1-2), preceduti dai pareggi per 0-0 a Bari e con la capolista Parma. 24 punti per i cosentini, stesso ruolino di marcia dell’FC Südtirol. 16esimo posto in trasferta per rendimento con 2 vittorie, 3 pareggi e 6 stop nelle 10 gare lontano dal campo amico, con 4 reti all’attivo (su 23 tutali) e 10 al passivo (su 24). Assente sicuro Gennaro Tutino (squalificato). Infortunati: Canotto e Meroni.

Giocatori in evidenza: Simone Mazzocchi, punta centrale, 25 anni dell’Atalanta, ex biancorosso a segno fin qui tre volte, di cui una nella gara d’andata. Idriz Voca, mediano 26enne svizzero-kosovaro, autore di tre reti. Manuel Marras, ala destra, 30 anni ex Bari e Francesco Forte, attaccante trentenne ex Ascoli hanno messo a segno 2 reti.

Il Cosenza vanta 25 partecipazioni al campionato di Serie B, categoria nella quale ha esordito nel 1946-1947 e nella quale ha colto il suo massimo risultato nel 1991-1992, piazzandosi al quinto posto in classifica a due punti dalla promozione nella massima serie.