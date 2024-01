Il ritorno di Hamza El Kaouakibi per la difesa del Südtirol

Il Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito condizionato) dal Benevento Calcio i diritti alle prestazioni sportive di Hamza El Kaouakibi, difensore di 25 anni di nazionalità italiana con doppio passaporto. Si è legato al club biancorosso, con cui aveva giocato in prestito dal Bologna nella stagione 2020-2021, con un accordo sino al 30 giugno 2024. El Kaouakibi, nella scorsa stagione ha giocato in serie B con il Benevento Calcio (13 presenze) e con i campani ha disputato 20 gare in serie C nella stagione corrente

Nato a Bentivoglio, alle porte di Bologna, il 22 maggio 1998, Hamza El Kaouakibi (185 cm di altezza per 80 chilogrammi di peso forma), origini marocchine, piede destro è un difensore roccioso e duttile, infatti può essere impiegato sia come terzino destro, sia come difensore centrale, sia come centrocampista di destra. E’ in grado di garantire una importante spinta offensiva.

Gode del doppio passaporto, in virtù del quale ha scelto di rappresentare la nazionale del paese d'origine, il Marocco, con cui ha giocato quattro volte tra U20 e U21.

Inizia a giocare a calcio nel Funo, poi al Basca, da sette a 13 anni per poi passare al Bologna e trasformarsi da attaccante a difensore. Nel calcio a nove e poi in quello a undici, gioca infatti esterno alto, mezzala, trequartista e prima punta. Trafila nelle giovanili del Bologna. La sua carriera nella Primavera felsinea comincia nella stagione 2015-2016, ancora da Under 17: il report è di quattro partite giocate e una sola ammonizione rimediata. Nel 2016-2017 gioca spesso e volentieri titolare nell’undici di mister Magnani: sono 17 le presenze totali, condite da una rete, con un solo giallo subito. Nove presenze in campo nel 2017-2018 tra le fila della Primavera rossoblù. A queste devono aggiungersi le gare disputate in Coppa Italia contro Brescia e Udinese, entrambe concluse dopo i calci di rigore: per lui un assist contro il Brescia e il primo gol stagionale nel match contro i friulani.

Nel 2018-2019 veste la maglia della Pistoiese in serie C girone A: 30 gare di campionato con 3 reti realizzate e un assist e una gara in Coppa Italia di serie C. Nel luglio del 2019 passa al Piacenza: 6 gare in serie C girone B e 3 gare in Coppa Italia di serie C. Il 16 gennaio 2020 si trasferisce alla Pianese, serie C girone A: 6 gare di campionato e le due di play-out contro la Pergolettese da titolare. Nella stagione 2020-2021 veste la casacca dell’FC Südtirol in C, in prestito dal Bologna: 32 gare, 2 reti e 3 assist complessivamente. Poi la B: a Pordenone nel 2021-2012 (25 gare, a assist) e Benevento 2021-2022 (13 presenze). Nella prima parte della stagione in corso: 20 gare in serie C girone C con il Benevento (un assist).