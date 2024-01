Il Südtirol riprende la marcia battendo il Padova

Si è rimesso in moto campionato di Serie C femminile, il primo da parte delle ragazze dell’FCS Women. Nella 13ª giornata la formazione di mister Marco Castellaneta ha conquistato la nona vittoria, superando in casa, all’FCS Center, il Padova per 1-0, portandosi a quota 29 in classifica, in condominio con il Venezia, vittorioso in casa con la Triestina (2-0), a due punti dalla capolista Merano, uscita con un punto (2-2) dal campo del Vicenza.

A decidere le sorti della gara è stata la rete messa a segno al 25’ da Stockner, abile a pressare il portiere biancoscudato e a ribadire in rete una palla che si era impennata. Primo tempo con poche occasioni: una per parte, per le ospiti una conclusione fuori bersaglio a tu per tu con il portiere e una per le padrone di casa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nel secondo tempo, FCS Women vicino al raddoppio con Costisella, con un gran tiro da fuori area stampatosi all’incrocio dei pali dopo la deviazione del portiere. Nel finale la pressione Padova, con Graus abile a respingere un tiro di Gallinaro, sola davanti alla porta.

Il tabellino

FC SÜDTIROL WOMEN - PADOVA 1-0 (1-0)

FC SÜDTIROL: Graus, Varrone (43’ st Mittermaier), Oberhuber, Ladstätter, Bauer (1’ st Dorfmann), Costisella. Rieder (36’ st Infantino), Santin, Prearo (21’ st Sellemond), Stockner, Bielak (47’ st Cainelli).

A disposizione: Fenzi, Breitenberger, Wolf. Allenatore: Marco Castellaneta

PADOVA: Parnoffi, Fabbruccio, Paladini, Martinuzzi (11’ st Carli), Panza (21’ st Michelon), Balestro, Rizzioli, Ciavatta, Spagnolo (11’ st Gallinaro), Plechero (17’ st Dal Fra), Perego (1’ st Spinelli),

A disposizione: Rolfini, Ranzato, Biasiolo, Pasquali. Allenatore: Marco Montresor

ARBITRO: Francesca Passarotti di Mantova (Petra Kofler e Thomas Lugo di Bolzano)

RETE: 25’ pt Stockner.

NOTE: ammoniti Varrone e Montresor.