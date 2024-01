Pokerissimo del Trento femminile contro Perugia

Il Trento Calcio Femminile, nella partita inaugurale del nuovo anno, valida per la 13ª giornata, fornisce un'ottima prestazione di gruppo, con una tripletta personale di Rosa e le reti di Morleo e Antolini. La gara, giocata al campo di Mattarello, è stata tutta a senso unico. Il risultato è un ottimo bigliettino da visita in vista della prossima gara, contro la Jesina in trasferta, il 21 gennaio.

Nel prepartita, un minuto di silenzio è andato all’ennesimo femminicidio, accaduto, questa volta, in Valfloriana: il Trento Calcio Femminile comunica così che intende reagire e raccogliersi in un momento di riflessione e unione. Un segno sistematico di attenzione e richiamo a tutti. Durante la gara, inoltre, le squadre sono scese in campo con il lutto al braccio, così anche per i prossimi analoghi eventi che accadranno in Trentino.

Da segnalare anche, sugli spalti, la presenza dei piccoli ospiti dalle giovanili della ViPo.

La cronaca

La partita si è aperta con una fase di possesso palla alternato, con qualche guizzo in più delle aquilotte. La prima vera occasione dell’incontro arriva con Pisoni, al 6’, che sulla ribattuta di un tiro di rosa, centra il pieno il palo alla destra del portiere ospite, con un rasoterra molto angolato. Il risultato si sblocca all’8’, con un tiro da fuori di Antolini, respinto dal portiere, sul quale si è piomba Rosa: tiro forte, centrale, su cui l’estremo difensore non può fare nulla, 1-0. Il raddoppio arriva al12’, quando Baldo – dalla sinistra – sposta totalmente di fascia, liberando Pavana, che va al cross, al bacio per Antolini, che non sbaglia e fa 2-0. Le gialloblù mantengono il pallino del gioco per il resto del primo tempo. Ne sono una chiara prova le svariate occasioni create, come l’imbucata di Parisi per Pisoni, al 30’ – salvata poi appena prima del tiro, a botta sicura, dal numero 4 ospite. Al 31’ arriva la doppietta di Rosa, retropassaggio pericoloso dalla difesa e anticipo sul portiere: al numero 10 del Trento basta scartare il portiere e poggiare la palla in rete. Il 4-0 viene messo a segno da Morleo, al 39’, su lancio di Tonelli: ottimo il passaggio lungo a scavalcare la difesa, che consente a Morleo di segnare agevolmente, a tu per tu con il portiere, a chiudere il primo tempo.

La ripresa è proseguita sullo stesso filone del primo tempo, con meno occasioni concrete ma comunque con un ottimo gioco delle padrone di casa. Ottimo anche l’apporto alla gara delle ragazze subentrate. La manita arriva con il gran gol di Rosa, che fa tripletta e sigilla il risultato, facendo 5-0, appena prima di uscire, in favore di Sartori, al 69’.

Le dichiarazioni

«Il pericolo era di sottovalutare la gara, - dice Mauro Perina - si ripartiva dopo tempo, per la pausa natalizia, già lì era un punto di domanda. Siamo state brave ad approcciare bene e a fare subito nel primo tempo quattro gol e a chiuderla, va bene così. Le ragazze convocate in nazionale? Fa piacere, significa che abbiamo ragazza brave. Io vengo dal settore giovanile, ben venga che i giovani possano arrivare in prima squadra, cresce e, chissà, un giorno spiccare il volo verso altri lidi».

«Tripletta? Ovviamente sono contenta, poi per un attaccante fare gol è importante. - sorride Giulia Rosa - Ancora più importante è aver vinto oggi. La prestazione della squadra ottima, il rischio era quello di entrare in campo e prenderla sottogamba, dopo una pausa così lunga non era facile: va bene così, adesso testa alla prossima».

«Rete inviolata? Sono contenta per la prestazione, sia individuale che di squadra. - dice Nikol Rubinaccio - Poteva sembrare una partita “semplice”, ma siamo state brave a giocare unite, abbiamo poi segnato cinque reti, sono contenta per tutte. La convocazione in nazionale? Anche questa convocazione mi ha dato una spinta in più, mi ha fatto molto piacere. Continuiamo a lavorare così».

Il tabellino

TRENTO CALCIO FEMMINILE - PERUGIA 5-0

TRENTO CALCIO FEMMINILE: Rubinaccio, Pavana, Parisi (61’ Lucin), Baldo (69’ Torresani), Greguoldo, Rosa (69’ Sartori), Pisoni, Tomasi, Tonelli, Antolini (61’, De Pellegrini), Morleo (76’ Chemotti)

A disposizione: Ruaben, Mascanzoni, Chemotti, Bertamini, Brigadoi. Allenatore: Mauro Perina

PERUGIA: Antonelli, Orefice, Properzi, Ciancaleoni, Venturini, Riccardi (78’ Saraga), Sietchiping, Annibaldi, Cappelletti (64’ Yimga), Bascomb (71’ Gigli)

A disposizione: Borghesi, Fugnoli, Carocci, Temperini. Allenatore: Conti Matteo

ARBITRO: V. Branzoni (A. Amistadi, A. Laddomada)

RETI: Rosa 8’, Antolini 12’, 31’ Rosa, Morleo 39’, Rosa 68’

AMMONIZIONI: Orefice (Perugia) al 16’ del secondo tempo.

NOTE: Nessun recupero in entrambi i tempi.