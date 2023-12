Il Trento vuole chiudere al meglio il 2023

Il Trento, dopo la netta vittoria per 4-1 contro il Vicenza, vuole concludere al meglio il 2023. Gli uomini di Tedino scenderanno in campo domani alle ore 18:30 allo Stadio ‘Città di Meda’ per affrontare, nella diciannovesima giornata del girone di andata di Serie C NOW 2023/24, il Renate di Alberto Colombo. Il tecnico del Trento Bruno Tedino ha convocato 21 giocatori. Non ci saranno: Pol Garcia Tena, Ruggero Frosinini, Sergiu Suciu e Leon Sipos.

I convocati

PORTIERI: Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

DIFENSORI: Alberto Barison (1994); Filippo Ercolani (2003); Luca Ferri (1991); Davide Galazzini (2000); Nosa Edward Obaretin (2003); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI: Christopher Attys (2001); Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Armand Rada (1999); Davide Ruffato (2006); Mattia Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Emanuele Anastasia (1996); Cristian Pasquato (1989); Tomi Petrovic (1999); Giovanni Terrani (1994).

Le dichiarazioni

Queste le dichiarazioni di Bruno Tedino rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Renate: «La settimana, dal punto di vista degli allenamenti, è andata bene. Dobbiamo avere la forza di dimenticare il risultato ottenuto nella partita vinta contro il Vicenza, senza soffermarci sul risultato finale. E, oltre a ciò, di non sbagliare l’approccio alla gara. Terrani, in settimana, ha avuto un piccolo problema ma ci sarà. Petrovic sta meglio. Saranno invece assenti Garcia Tena e Frosinini. Non so se, dal punto di vista tattico, cambieremo qualcosa: la partita contro il Vicenza è stata buona e i ragazzi sono stati splendidi. Ci hanno dato delle sicurezze e quindi, cambiare, non avrebbe grande senso. Anche se, in realtà, non escludo di modificare qualcosa in corso d’opera. Il Renate è una squadra che è partita benissimo e che è stata costruita con un buon mix di giovani e meno giovani. Vengono da una serie di risultati negativi ma questo non deve farci pensare che sia una squadra in crisi Indipendentemente da ciò, comunque, dobbiamo pensare a noi stessi per fare la giusta partita. Vogliamo conquistare un altro risultato positivo. Nel 2023 questo gruppo ha già ottenuto 57 punti. Non sono pochi, magari non sono stati distribuiti al meglio ma dimostrano che è stato un percorso significativo».

Qui l'intervista video integrale di Bruno Tedino: