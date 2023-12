Eccellenza, tutti i numeri del girone d'andata

Con il massimo campionato regionale in letargo da oltre due settimane, ecco una carrellata di statistiche legate al girone d'andata dell'Eccellenza. Il dato più significativo, l'assoluto dominio delle compagini trentine, che non a caso a metà stagione occupano i primi due posti e quattro delle prime sei posizioni, mentre quattro altoatesine sono relegate negli ultimi quattro posti della graduatoria. Al Quercia il Rovereto è stato quasi perfetto

I numeri dell'Eccellenza

Miglior media punti:

Lavis 1,933

Peggior media punti:

Lana 0,333

Miglior media punti in casa:

Rovereto 2,625

Peggior media punti in casa:

Lana 0,375

Miglior media punti in trasferta:

Lavis 1,875

Peggior media punti in trasferta:

Bozner e Dro Cavedine 0

Miglior attacco:

Maia Alta 33 gol fatti (2,2 a partita)

Peggior attacco:

Lana 9 gol fatti (0,6 a partita)

Miglior difesa:

Lavis e Levico Terme 11 gol subiti (0,733 a partita)

Peggior difesa:

Lana 51 gol subiti (3,4 a partita)

Maggior numero di vittorie:

Lavis e Rovereto 8

Minor numero di vittorie:

Lana 1

Maggior numero di vittorie in casa:

Rovereto 7 in 8 partite

Minor numero di vittorie in casa:

Lana 1 in 8 partite

Maggior numero di vittorie in trasferta:

Lavis e Termeno 4 in 8 partite

Minor numero di vittorie in trasferta:

Parcines e Bozner 0 in 8 partite, Lana, Naturno e Dro Cavedine 0 in 7 partite

Maggior numero di pareggi:

Levico Terme 8

Minor numero di pareggi:

Bozner 1

Maggior numero di pareggi in casa:

Termeno e Levico Terme 4 in 7 partite

Minor numero di pareggi in casa:

Rovereto e Lana 0 in 8 partite

Maggior numero di pareggi in trasferta:

Rovereto e ViPo Trento 4 in 7 partite

Minor numero di pareggi in trasferta:

Bozner 0 in 8 partite, San Giorgio e Dro Cavedine 0 in 7 partite

Maggior numero di sconfitte:

Lana 12

Minor numero di sconfitte:

Levico Terme 1

Maggior numero di sconfitte in casa:

Lana 7 in 8 partite

Minor numero di sconfitte in casa:

Termeno, Levico Terme e Maia Alta 0 in 7 partite

Maggior numero di sconfitte in trasferta:

Bozner 8 in 8 partite

Minor numero di sconfitte in trasferta:

Lavis e Levico Terme 1 in 8 partite

Maggior numero di giocatori schierati:

Parcines 25

Minor numero di giocatori schierati:

Stegona 19

Totale giocatori schierati: 333

Punti totalizzati dalle 9 squadre altoatesine: 160 (1,185 a partita)

Punti totalizzati dalle 7 squadre trentine: 165 (1,571 a partita)

Vittorie altoatesine contro squadre trentine: 13

Vittorie trentine contro squadre altoatesine: 30

Pareggi nei confronti tra trentine e altoatesine: 20

IL PROGRAMMA DELLA PRIMA DI RITORNO