L'Anaune elimina il Lavis, Rovereto, Arco e Dro ok ai rigori

Sono cinque squadre di Eccellenza e tre di Promozione le "magnifiche otto" che in primavera si giocheranno la Coppa Trentino. Gli ottavi di finale in gara secca, infatti, non hanno proposto colpacci di compagini di campionati inferiori, con le tre compagini di Prima Categoria e l'unica superstite di Seconda Categoria costrette ad alzare bandiera bianca.

Le uniche due di Eccellenza a salutare la competizione sono state sconfitte in match con parigrado: i campioni in carica del Lavis (a segno Matteo Trevisan e Nicola Dalla Valle) sono stati trafitti in casa dalla bestia nera Anaune Val di Non (dopo i sigilli di Daniele Arnoldi e Daniele Allegretti, decisiva una doppietta nel finale di Nicolò Biscaro), mentre il Comano Terme Fiavé (in rete Sharin Pasini e Claudio Gjoni) ha alzato bandiera bianca ai rigori sul campo del Rovereto, tenuto in partita da Marco Tranquillini e Yuri Salvaterra. Una doppietta di Nicolò Biscaro (Anaune Val di Non) ha eliminato il Lavis campione in carica

Ha rischiato grosso il Dro Cavedine (in rete Ayrton Barreiro e Gaspar Gino Bozzi), che in casa del Marco (acuti di Mirko Baldo e Thomas Pontillo), superato solo ai rigori. Dopo 90' senza reti, sono serviti i tiri dagli undici metri anche all'Arco 1895 sul campo della Settaurense 1934. A Spormaggiore festival del gol: la bandiera dei padroni di casa del MolvenoSpor è tenuta alta da Marco Faccenda e Davide Dalfovo, ma la Benacense 1905 ne fa addirittura sette con le doppiette del solito Andrea Santuliana e del classe 2007 Amir Ferhat Chefiri e gli acuti di Matteo Risatti, Michele Pellegrini e Simone Nodari.

Tris dell'Aquila Trento nel derby con la Ravinense, atterrata da Gabriel Anyimah, Luca Tognotti e da un autogol. Tutto semplice per il Levico Terme, passato a Melta con i gol di Adrian Carrascosa, Andrea Salvadori, Marco Bucci e Matteo Cosentino sul volenteroso Gardolo, a segno con Nicholas Trentini. Ha sudato la ViPo Trento: il Cristo Re ha sbloccato l'inedita stracittadina con Macumba Sambe prima di subire la rimonta griffata da Ledion Marku (doppietta) e Marco Rumiz.

Il quadro completo

MOLVENOSPOR – BENACENSE 1905 2-7

MARCO – DRO CAVEDINE 2-2 (5-6 d.c.r.)

SETTAURENSE 1934 – ARCO 1895 0-0 (3-4 d.c.r.)

ROVERETO – COMANO TERME FIAVÉ 2-2 (6-4 d.c.r.)

AQUILA TRENTO – RAVINENSE 3-0

GARDOLO – LEVICO TERME 1-4

LAVIS – ANAUNE VAL DI NON 2-4

CRISTO RE – VIPO TRENTO 1-3