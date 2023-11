Condinese, via Simone Venturini, riecco Diego Armanini

Cambio al timone della Condinese, fanalino di coda del campionato di Promozione. Dopo aver raccolto appena 5 punti in 12 partite nonostante una confortante partenza con una vittoria all'esordio e un pareggio alla seconda giornata, il tecnico bresciano Stefano Venturini è stato esonerato dalla società gialloblù. Diego Armanini torna sulla panchina della Condinese

Da domenica prossima sulla panchina chiesana prenderà posto un volto arcinoto del calcio locale, ovvero Diego Armanini, già tecnico di Comano Terme Fiavé, della stessa Condinese (con la quale vinse la Promozione nel 2007), del Tione e del Pieve di Bono. Nelle ultime stagioni Armanini ha ricoperto ruoli dirigenziali all'interno della società del presidente Tomas Galante e ora è chiamato ad un'autentica impresa: il nuovo esordio di mister Armanini vedrà i canarini ospitare al Bettega la Ravinense terza della classe, poi ci sono in calendario le trasferte sui campi della Rotaliana (domenica 3 dicembre) per l'ultima giornata di andata e della Bassa Anaunia (venerdì 8 dicembre) per il recupero del match rinviato il 5 novembre.

LA CLASSIFICA DI PROMOZIONE