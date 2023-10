Arriva la Pro Sesto e il Trento vuole ripartire

Il Trento è già ad un bivio. Contro la Pro Sesto venerdì sera, calcio d'inizio alle 20.45 bisogna ritrovare la vittoria. Un successo rilancerebbe gli aquilotti in classifica, senza dimenticare quanto i 3 punti tutti in un colpo possano dare una grande spinta emotiva. Un risultato negativo, invece, getterebbe l’intero ambiente nello sconforto, oltre ad una classifica che diverrebbe deficitaria. Gli uomini del tecnico Bruno Tedino sono pronti per affrontare la nona giornata del girone di andata di Serie C NOW 2023/24. Contro una squadra come la Pro Sesto di Parravicini reduce da tre risultati utili consecutivi. Sono quattro i confronti ufficiali fra le squadre, giocati al Briamasco, nei professionisti. Lo score è di tre pareggi (ultimo 1-1 nella serie C dello scorso anno) e di un successo ospite (1-0 nella serie C-2 2002/03). Il tecnico del Trento Bruno Tedino ha convocato 20 giocatori. Non ci saranno: Di Cosmo, Garcia Tena, Sangalli (squalificato) e Sipos.

Queste le dichiarazioni di Bruno Tedino rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Pro Sesto: «Nel corso di questa settimana abbiamo lavorato molto bene, sono contento e orgoglioso di quanto fatto dal gruppo. La squadra è pronta per affrontare la Pro Sesto e personalmente sono fiducioso in vista della partita di domani sera. Sono convinto che il Trento, durante le ultime partite, abbia creato più di un’occasione: dobbiamo però essere maggiormente cinici e convinti così da riuscire a sfruttarle. Abbiamo lavorato e continueremo a farlo per limare alcuni errori. Dobbiamo avere rispetto dell’avversario, sapendo però che il nostro obiettivo è quello di tornare a raccogliere i tre punti in palio. Loro hanno dei buoni giocatori ma noi possiamo e dobbiamo fare meglio».

Qui l'intervista video integrale di Bruno Tedino

I CONVOCATI

PORTIERI: Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

DIFENSORI: Alberto Barison (1994); Filippo Ercolani (2003); Luca Ferri (1991); Ruggero Frosinini (2001); Davide Galazzini (2000); Nosa Edward Obaretin (2003); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI: Christopher Attys (2001); Tommaso Pietro Brevi (2002); Armand Rada (1999); Sergiu Suciu (1990).

ATTACCANTI: Emanuele Anastasia (1996); Cristian Pasquato (1989); Tomi Petrovic (1999); Giovanni Terrani (1994).