Il Trento crolla in casa della Pergolettese

Trento è notte fonda. La squadra di Bruno Tedino cade con la Pergolettese 2-0 e continua il suo momento no. L’ultima vittoria risale addirittura al 17 settembre in casa del Novara per 3-0. Da quel momento 3 sconfitte in 5 gare. I gialloblù non sono riusciti a ritrovare quello spirito che aveva contraddistinto la prima parte di stagione. Senza quella determinazione e quella intensità che avevano illuso oltremisura in avvio. Il Trento si è dimostrato fragile e disattento. Non è un caso che le 2 reti subite siano arrivate entrambe da azione d’angolo.

La cronaca

Bruno Tedino cambia ancora una volta l’undici iniziale. Davanti a Russo tra i pali, giocano Obaretin e Barison centrali, con Frosinini e Vitturini sulle corsie esterne. In mezzo al campo la novità è Brevi al posto di Attys, per una mediana più muscolare. Sangalli funge da playmaker, con Rada a completare il reparto. Davanti spazio a Pasquato e Anastasia a supporto dell’impalpabile Petrovic.

La prima occasione è di marca trentina con il rasoterra di Pasquato che chiama alla risposta Soncin che devia in angolo. Gli uomini di Tedino spingono con continuità e qualche minuto più tardi colpiscono anche un palo con Anastasia che spreca da ottima posizione. La Pergolettese, nel finale di prima frazione, si scuote e alza il proprio baricentro. Al 35’ Russo è strepitoso sulla conclusione a botta sicura di Capoferri. Ma al 44’ il numero 1 nulla può su Piccinini, il più lesto a ribadire in rete la corta respinta di Rada sul tiro di Mazzarani. Durante la seconda frazione il Trento attacca alla ricerca del pareggio ma è la Pergolettese a rendersi maggiormente pericolosa con una punizione di Artioli che s’infrange contro la traversa. Attys si fa vedere dalla destra, ma senza fortuna. I padroni di casa, ancora da azione d’angolo, trovano il 2-0 con Tonoli che salta più in alto di tutti. Piove sul bagnato per gli aquilotti. Che concludono la gara sono di 2 reti e di 2 uomini. Sipos si fa male da solo (senza la possibilità di ulteriori cambi) e Sangalli si fa ammonire per la seconda volta a 5 minuti dalla fine. Il trend negativo della squadra di Bruno Tedino si allunga ancora. Nelle ultime 5 giornate i punti raccolti sono appena 2, con la squadra che non riesce ad andare in gol da ben 3 gare consecutive. Per il Trento urge una tempestiva reazione.

Il tabellino

PERGOLETTESE-TRENTO 2-0

RETI: 44' pt Piccinini, 24' st Tonoli

PERGOLETTESE (3-5-1-1): Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti (20' pt Cerasani), Aucelli (44' st Jaouhari), Artioli, Figoli, Capoferri (44' st Lambrughi); Mazzarani (1' st Piu); Guiu Vilanova (30' st Caia). Allenatore: Abbiate

TRENTO (4-3-3): Russo; Frosinini (1' st Vaglica), Barison, Obaretin, Vitturini; Brevi (1' st Attys), Sangalli, Rada (30' st Suciu); Anastasia (21' st Terrani), Petrovic (12' st Sipos), Pasquato. Allenatore: Tedino

ARBITRO: Francesco Burlando di Genova

NOTE: spettatori 700 circa. Ammoniti Guiu Vilanova, Barison, Artioli, Sipos, Obaretin, Aucelli. Espulso Sangalli al 40' st. Recupero: 4'+ 4'