Con la Pergolettese il Trento deve invertire il trend

Cancellare l'ultimo periodo e ripartire da quanto di buono si è visto nella prima parte di stagione. È questo l'obiettivo del Trento. I gialloblù, dopo aver raccolto 7 punti nelle prime 3 giornate, nelle restanti 4 partite hanno portato a casa appena 2 punti. Ad una settimana di distanza dall’ultima partita, terminata 0-0 contro il Lumezzane, il Trento torna in campo per affrontare la Pergolettese. Gli uomini del tecnico Bruno Tedino saranno, infatti, di scena domani pomeriggio allo Stadio Giuseppe Voltini alle ore 14 per affrontare, nell’ottava giornata del girone di andata di Serie C NOW 2023/24, la Pergolettese di Matteo Abbate. Nel professionismo i confronti ufficiali a Crema in totale sono stati nove. Di questi, sei successi dei padroni di casa (l’ultimo 2-1 nella serie C 2022/23), un pareggio (0-0 nella serie C di due anni fa) e due vittorie ospiti (ultima 1-0 nella serie C-2 1992/93). La Pergolettese nella passata stagione inflisse 2 sconfitte tra andata e ritorno ai trentini. Il tecnico del Trento Bruno Tedino ha convocato 21 giocatori. Non ci saranno: Galazzini, Garcia Tena e Di Cosmo.

Queste le dichiarazioni di Bruno Tedino rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Pergolettese: «La squadra sta abbastanza bene e durante questa settimana ha lavorato duramente. Abbiamo grande spirito di rivalsa perché veniamo da un periodo non eccellente e vogliamo uscirne al più presto. Il gruppo ha lavorato con voglia ed energia, preparando al meglio la partita di Crema. La Pergolettese è una squadra che gioca un buon calcio, anche grazie alla qualità dei propri interpreti. Sono convinto, però, che molto dipenderà da noi. Abbiamo dimostrato che, con il giusto atteggiamento, possiamo mettere in difficoltà chiunque. Questa squadra ha i mezzi per contrastare qualsiasi avversario. Il modulo? In questo momento il 4-3-3 ci sta dando qualche certezza in più rispetto agli altri schemi. Contro il Lumezzane non abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo avuto diverse occasioni da rete. Per la gara contro la Pergolettese, dovremo migliorare sotto l’aspetto della dinamicità, del coraggio e tornare ad avere quello spirito di sacrificio e quell’umiltà che ha contraddistinto questo gruppo fino a qualche settimana fa. Dovremo anche riuscire a sfruttare meglio le occasioni che costruiremo durante la gara. Non sono convocati: Galazzini, Garcia Tena e Di Cosmo».

Qui l'intervista video integrale di Bruno Tedino

I convocati

PORTIERI: Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

DIFENSORI: Alberto Barison (1994); Filippo Ercolani (2003); Luca Ferri (1991); Ruggero Frosinini (2001); Nosa Edward Obaretin (2003); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI: Christopher Attys (2001); Tommaso Pietro Brevi (2002), Armand Rada (1999), Mattia Sangalli (2002); Sergiu Suciu (1990).

ATTACCANTI: Emanuele Anastasia (1996); Cristian Pasquato (1989); Tomi Petrovic (1999); Leon Sipos (2000); Giovanni Terrani (1994).