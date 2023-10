La leggendaria cinquina di Pfitscher, i giovani Gjoni e Amorth

In cima al podio di Eccellenza non poteva che esserci la prestazione da sogno di Alex Pfitscher nel derby col San Paolo, mentre sugli altri due gradini trovano spazio i gol dei due under di Comano Terme Fiavé e Lavis, a segno contro Parcines e Stegona.

1. Alex Pfitscher (Termeno)

Segnare cinque gol in una partita è già qualcosa di eccezionale, uno score che riesce a pochissimi attaccanti. Riuscirci in uno dei derby altoatesini più sentiti, davanti a un pubblico da categorie superiori, è qualcosa di leggendario.

2. Claudio Gjoni (Comano Terme Fiavé)

Alla prima occasione da titolare, il classe 2006 frutto del vivaio giallonero ci ha messo pochi minuti per trovare la via del gol. Con un pizzico di precisione in più poteva concretizzarsi pure la doppietta, ma c'è tempo...

3. Jacopo Amorth (Lavis)

Il valore del gol segnato domenica dal giovane rossoblù contro lo Stegona è relativo, visto che il risultato era già consolidato. La realizzazione è stata però la ciliegina sulla torta di una prestazione davvero maiuscola.

