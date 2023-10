Oggi il Trento sfida l'Arzignano in trasferta in Coppa

Archiviata la sconfitta casalinga contro il Padova (0-3), il Trento torna in campo per giocare il primo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C contro l’Arzignano Valchiampo. Gli uomini del tecnico Bruno Tedino saranno, infatti, di scena questa sera alle ore 18:30 allo Stadio Tommaso Dal Molin per affrontare l’Arzignano Valchiampo di Giuseppe Bianchini. Il tecnico del Trento Bruno Tedino ha convocato 17 giocatori per la partita in trasferta contro i veneti. Al gruppo della prima squadra sono stati aggregati anche tre primavera: Matteo Pedergnana, Davide Ruffato e Lorenzo Del Piero, tutti alla prima chiamata tra i grandi in stagione. Non saranno della gara Russo, Barison, Ferri, Galazzini, Frosinini, Attys, Suciu, Rada, Sangalli e Petrovic.

Queste le dichiarazioni di Bruno Tedino rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l’Arzignano: «La squadra viene da un paio di sconfitte e pertanto non siamo al massimo dal punto di vista del morale. Questi ragazzi, durante la settimana, ci mettono grande impegno, voglia ed energia e lo fanno perché ci tengono a regalare delle soddisfazioni sia alla società che al pubblico che ci ha sempre seguito con grande calore. In questo momento siamo un po’ abbacchiati ma dobbiamo riuscire a reagire, lavorando sempre più duramente. Domani ci saranno alcuni cambi perché taluni giocatori rimarranno a riposo. Siamo abituati a giocare pensando una gara alla volta, pertanto l’obiettivo ora è quello di superare il turno domani pomeriggio. Dopo la partita di Coppa Italia, penseremo all’impegno di campionato contro il Lumezzane. Abbiamo deciso di convocare tre Primavera: Matteo Pedergnana, Davide Ruffato e Lorenzo Del Piero».

Qui l'intervista video integrale di Bruno Tedino:

I CONVOCATI

PORTIERI: Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001)

DIFENSORI: Filippo Ercolani (2003); Pol Garcia Tena (1995); Nosa Edward Obaretin (2003); Matteo Pedergnana (2005); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003); Davide Vitturini (1997)

CENTROCAMPISTI: Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Davide Ruffato (2006)

ATTACCANTI: Emanuele Anastasia (1996); Lorenzo Del Piero (2007); Cristian Pasquato (1989); Leon Sipos (2000); Giovanni Terrani (1994)