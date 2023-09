Il Trento fa la partita, ma i tre punti sono del Südtirol

Il Trento Calcio Femminile, alla terza giornata del campionato, esce sconfitto di misura dall’FCS Center di Bolzano nel derby contro il Südtirol. Nonostante una belle prova, in cui le gialloblù fanno quasi sempre la partita, sono le padrone di casa a sfruttare una delle poche occasioni concesse loro dalla difesa trentina e a portare a casa l’intera posta grazie al gol dell’ex aquilotta Stockner al 10’ del primo tempo.

La cronaca

Dopo una prima fase di studio reciproco da parte delle due formazioni, sono le padrone di casa, dopo 10’, a sfruttare la prima occasione della gara e a passare in vantaggio: è Bielak a mettere al centro un cross teso dalla sinistra, sul quale è brava Stockner a trovare il tempo giusto per inserirsi e trafiggere di testa Rubinaccio, segnando il gol dell’ex.

Al 16’ reagiscono le aquilotte con un cross pericoloso di Ruaben, sul quale Rosa non riesce a trovare il tempo giusto per intervenire nel cuore dell’area avversaria. Al 19’ Trento vicino al pari con un gran tiro dal limite di Chemotti, sul quale è strepitosa Fenzi a deviare in angolo. Due minuti più tardi sono le padrone di casa ad andare vicine al raddoppio con un tiro a giro di Markart, che finisce di poco a lato.

Al 24’ le gialloblù vanno nuovamente vicine al pari con un altro gran tiro di Chemotti, che coglie una clamorosa traversa. Il Trento fa la partita e al 38’ si rende nuovamente pericoloso con Pavana che, servita da Chemotti sulla destra, entra in area e prova a mettere in mezzo un pallone teso, sul quale è attenta la difesa di casa a chiudere. Al 43’ nuovamente in avanti le aquilotte con De Pellegrini, che, servita da un preciso cross di Pavana in area, va al tiro mandando alto da buona posizione. Il primo tempo si chiude, dopo 1’ di recupero, sul punteggio di 1-0 per il Südtirol.

La ripresa inizia con le stesse 22 atlete del primo tempo e la prima emozione arriva al 54’ con un tiro da distanza siderale di Costinella, che viene bloccato in presa sicura da Rubinaccio. Al 60’ è Mascanzoni per il Trento a provare lo spunto entrando in area e venendo però fermata da Oberhuber con un intervento ai limiti del regolamento, ma l’arbitro che lascia correre. Tre minuti più tardi si fanno vedere in avanti le padrone di casa con un destro della neo entrata Prearo, che viene bloccato a terra da Rubinaccio.

Al 66’ è Mascanzoni ad entrare in area dalla sinistra e a provare la conclusione, che viene deviata in corner dalla difesa di casa. Ci prova il Trento nei minuti finali: prima con un calcio di punizione all’85’ dalla trequarti di Tonelli, che viene respinto dalla retroguardia di casa, e poi con in azione insistita di Mascanzoni, che si accentra e prova a servire Sartori in mezzo all’area, senza trovare però la compagna. All’87’ ci prova Pavana su calcio di punizione dai venti metri, con la palla che si spegne a lato della porta difesa da Fenzi. Al 91’ ancora pericoloso il Trento sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra battuto da Mascanzoni, con Rosa nel cuore dell’area piccola, che sfiora di testa senza riuscire ad indirizzare il pallone verso la porta difesa da Fenzi. La gara termina, dopo 5’ di recupero, sul punteggio di 1-0 per il Südtirol.

Le dichiarazioni

«Dispiace la sconfitta, perché credo che abbiamo giocato la miglior partita delle tre disputate finora, - dice Mauro Perina - contro una squadra di livello. Abbiamo creato molte occasioni per segnare, macinando un buon gioco: ci è mancato un po’ di cinismo sotto porta e sotto questo aspetto cresceremo. Siamo comunque sulla buona strada e questa partita, al di là del risultato, ne è la dimostrazione. Non sarà certo una sconfitta ad abbatterci e da martedì ripartiremo dalla consapevolezza di aver fatto una bella gara».

Il tabellino

SÜDTIROL - TRENTO CALCIO FEMMINILE 1-0

SÜDTIROL: Fenzi, Oberhuber, Dorfmann, Santin (90’ Huber), Stockner (50’ Prearo), Markart, Bielak (65’ Fischer), Costisella, Pfostl, Varrone, Vuerich (73’ Bauer.

A disposizione: Graus, Mittermaier, Rieder, Cainelli, Bauer, Messner. Allenatore: Marco Castellaneta

TRENTO CALCIO FEMMINILE: Rubinaccio, Pavana, Tomasi, Tonelli, Ruaben (77’ Sartori), Chemotti (77’ Morleo), Baldo, De Pellegrini, Mascanzoni, Rosa, Lucchetta (57’ Pisoni).

A disposizione: Brigadoi, Antolini, Bertamini, Lucin, Parisi, Greguoldo. Allenatore: Mauro Perina

ARBITRO: Scicolone (Lercher-Perilli)

RETI: 10’ Stockner (S)

AMMONIZIONI: Tonelli (T), De Pellegrini (T), Fischer (s).

NOTE: Campo in buone condizioni. Recupero 1’ e 5’.

Le dichiarazioni post partita di mister Mauro Perina: