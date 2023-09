Il Trento trova la prima sconfitta in casa del Fiorenzuola

Un blackout costa caro al Trento. La squadra di Bruno Tedino cade in terra emiliana 2-1 e interrompe la propria striscia di quattro risultati utili consecutivi. La formazione di casa realizza due reti in tre minuti, a cavallo del 24' e del 27'. Le molte occasioni a favore, non bastano al Trento per evitare la sconfitta.

Dopo due vittorie in altrettante gare in trasferta, il club di via Sanseverino non riesce a confermarsi. In una gara intensa, soprattutto nella prima frazione di gara. Bruno Tedino cambia molto rispetto alla gara di mercoledì sera. Anastasia al rientro in avanti assieme a Pasquato. Davanti a sorpresa Sipos al posto di Petrovic. Il Trento ha invece manovrato con un filo di supponenza.

Il primo squillo è dei gialloblù che dopo 9 minuti si propongono nella metà campo avversaria, terminando l’azione con la conclusione al volo di Pasquato che non trova però la gioia del gol per un ottimo intervento di Guadagno. Dieci minuti più tardi è ancora il numero 10 del Trento a rendersi pericoloso in attacco, anche questa volta però non trovando la marcatura. Al 24’ il Fiorenzuola passa in vantaggio: Ceravolo prima riceve palla da Morello e poi batte Russo con una deviazione ravvicinata. La risposta del Trento non si fa attendere e qualche istante più tardi non si tramuta in rete per centimetri con la conclusione di Sangalli che s’infrange contro la traversa. Gol sbagliato, gol subito. Il Fiorenzuola conquista palla e al 26’ batte nuovamente l’estremo difensore del Trento con un gran gol di Gonzi. Il Trento però non si scompone e alla mezz'ora segna la meritata rete con Attys, preciso nel deviare di testa un cross di Frosinini.

Nel secondo tempo il Trento attacca con continuità, senza però riuscire a trovare il gol del pareggio. L’occasione più colossale capita sui piedi di Sipos che dopo venti minuti scova il pertugio giusto per indirizzare la sfera verso la porta. Determinante, nella circostanza, il salvataggio di Nava sulla riga.

Vince il Fiorenzuola 2-1 e per il Trento arriva una sconfitta che fa male.

Tabellino

FIORENZUOLA-TRENTO 2-1

RETI: 24’ pt Ceravolo (F), 26’ pt Gonzi (F), 30’ pt Attys (T)

FIORENZUOLA (4-3-3): Guadagno; Silvestro, Potop (16’ st Nava), Bondioli, Sussi (10 ’st Gentile); Musatti (16’ st Di Gesù), Nelli (38’ pt Di Quinzio), Stronati; Gonzi, Ceravolo (16’ st Alberti), Morello. All.: Bonatti

TRENTO (4-3-3): Russo; Frosinini (30’ st Vaglica), Barison, Garcia Tena, Vitturini (42’ stBrevi); Rada, Sangalli, Attys; Anastasia (30’ st Terrani), Sipos (21’ st Petrovic), Pasquato. All.: Tedino

ARBITRO: Peletti di Crema

NOTE: spettatori 500 circa. Ammoniti Vitturini, Attys, Frosinini, Potop, Nava