Paolo Valenti Summer Cup 2023, ecco i convocati trentini

Mancano pochi giorni alla seconda edizione della Paolo Valenti Summer Cup, torneo under 15 che sabato domenica vedrà confrontarsi nelle Giudicarie i talenti giovanili di Milan, Inter, Atalanta, Hellas Verona, Südtirol, FeralpiSalò, Wintherthur (compagine svizzera) e Rappresentativa del Comitato autonomo di Trento della Lega Nazionale Dilettanti. La Rappresentativa del Trentino che ha preso parte alla prima edizione del torneo

Il selezionatore Giuseppe Endrighi ha ufficializzato oggi i convocati della Rappresentativa: per diversi giovani locali ci sarà quindi la possibilità di confrontarsi con formazioni blasonate e magari di mettersi in luce agli occhi di dirigenti ed osservatori che assisteranno al qualificato torneo. I giovani trentini se la vedranno sabato con Atalanta, Wintherthur e con i campioni in carica del Milan, poi domenica giocheranno semifinali e finali in base al piazzamento del girone della prima fase.

Questi i convocati della Rappresentativa del Trentino: Paolo Zampiccoli (Baone), Yasser Naji (Benacense 1905), Mario Carli e Lorenzo De Marco (Comano Terme Fiavé), Tommaso Braito e Francisko Osmani (Fiemme), Giuseppe Cacucciolo e Amar Selmani (Levico Terme), Nicolò Bertamini, Andrea Depentori ed Elia Francesco Facchetti (Riva del Garda), Michele Beltramolli, Nicola Pellizzari e Gianluca Penasa (Settaurense 1934), Alessio Benedetti, Anthony Giovannini, Riccardo Merz e Giacomo Trentin (ViPo Trento), Martino Casatta e Andrea Potrich (Virtus Rovere).

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA PAOLO VALENTI SUMMER CUP 2023