Torneo Eusalp, Bolzano sorprende, Trento si fa valere

Parte nel segno del Comitato provinciale autonomo di Bolzano la quinta edizione del Torneo Eusalp, competizione internazionale under 16 che fino a domenica animerà le Giudicarie, nel Trentino sudoccidentale. Gioie anche per Lombardia e Piemonte Val d'Aosta, mentre la squadra di casa esordisce strappando un punticino.

Nel girone A nulla di fatto tra il Comitato provinciale di Trento e il Friuli Venezia Giulia: a Creto sono i padroni di casa a cercare con più insistenza la via del gol, ma senza mai trovare quel guizzo necessario per sbloccare il risultato, con il portiere friulano Brusut sempre attentissimo quando chiamato in causa. Allunga quindi in classifica la Lombardia, che contro la Liguria coglie il massimo risultato con il minimo sforzo: a Ponte Arche è Invernizzi a pescare nel primo tempo il gol che regala ai campioni in carica i primi tre pesantissimi punti.

Nel girone B la grande sorpresa arriva da Spiazzo, dove la Rappresentativa del Comitato provinciale autonomo di Bolzano ha mandato al tappeto la Baviera. La compagine germanica ha tenuto in mano con più continuità il pallino del gioco, ma le occasioni sono state soprattutto altoatesine. I ragazzi di Obrist hanno sbloccato il risultato con Zuddas nel primo tempo, per poi subire il momentaneo pari bavarese ad inizio ripresa siglato da Schade. I bolzanini sono stati quindi bravi nel riproporsi avanti, tanto da battere altre due volte, con Prinoth e Sigmund, il portiere tedesco Farsak.

A Caderzone Terme è bastato invece un lampo al Piemonte Val d'Aosta per battere un coriaceo Veneto, compagine molto fisica e determinata: nel cuore della ripresa a mettere il pallone in rete è stato il neoentrato Beggi, bravo nel concretizzare una pregevole azione di Leone, saltando il proprio diretto marcatore per poi superare Peroni.

Dalle 17.30 di domani il secondo giro di partite: nel girone A i padroni di casa se la vedranno con la Lombardia (a Ponte Arche), mentre a Creto si confronteranno Friuli Venezia Giulia e Liguria; nel girone B fari puntati su Piemonte-Bolzano (a Caderzone Terme), mentre a Spiazzo si incroceranno Baviera e Veneto.

I tabellini della prima giornata

Cpa Trento – Friuli Venezia Giulia 0-0

Cpa Trento: Maestri, Benedetti (41' st El Asraoui), Carluccio (17' st Coser G.), Cereghini, Chefiri (13' st Coser A.), Fracchetti, Mazzurana (26' st Tolettini), Mozzi (21' st Hoxha), Palushi, Tcaci, Torre. All. Grandi

Friuli Venezia Giulia: Brusut, Bortolussi, Carpin, Di Litta, Madi (32' st Zecchini), Mujo (11' st Assenza), Musuruana (1' st D'Angelo), Palmisciano, Paravano (6' st Peschiutta), Pittilino (26' st Moletta), Taverna. All. Tormena

Arbitro: Braus di Arco Riva (Marchi e Santini di Arco Riva)

Nota: ammonito Mujo (F)

Liguria - Lombardia 0-1

Rete: 22' pt Invernizzi (Lo)

Liguria: Barroero, Agostino, Cambi, Capurro (19' st Aicardi), Durante (12' st Guri), Giorgy (22' st Cava), Menini (16' st Prudente), Migone (11' st Vuillermoz), Minniti (27' st Scala), Patti (22' st Vassallo), Tornari. All. Oddone

Lombardia: Trevisani, Adamo, Caccia, Carminati (8' st Auci, 32' st Gordon), Domnitei (12' st Ferretti), Fumagalli (21' st Perucchini), Goffi (19' st Occhionero), Invernizzi (15' st Sandonati), Simoncelli, Sina, Tonoli. All. Tacchini

Arbitro: Guerrieri di Trento (Sacquegna e Nisi di Trento)

Note: ammoniti Migone (Li), Simoncelli (Lo)

Veneto - Piemonte Val d'Aosta 0-1

Rete: 28' st Beggi (P)

Veneto: Peroni, Arseni (13' st Guzzo), Barizza, Campagnaro, Cherubini (29' st Cattapan), Ennefyfy (29' st Finotto), Mardale (26' st Cappelletto), Passigato, Poloni (35' st Marian), Vintila (21' st Boldarin), Zanotelli. All. Pavanel

Piemonte Vda: Bochicchio, Ambrosino, Bonicco (25' st Siciliano), Bottero (20' st Audisio), Bove (6' st Beggi), Faye, Landi, Leone (30' st Marmo), Maniscalco (1' st Chiabotto), Pace, Peradotto (1' st Galvagno). All. Pizzato

Arbitro: Porcelli di Trento (Uche e Piras di Trento)

Note: ammoniti Campagnaro (V), Pace e Ambrosino (P)

Cpa Bolzano - Baviera 3-1

Reti: 28' pt Zuddas (BZ), 5' st Schade (Ba.), 25' st Prinoth (BZ), 36' st Sigmund (BZ)

Cpa Bolzano: Varsallona, Zuddas, Müller, Lovisetto (26' st Stecher), Bachmann, Gamper (27' st Apeh), Minzoni (31' st Gafriller), Prinoth, Gartner (17' st Sigmund), Prieth, Baratella. All. Obrist

Baviera: Farsak, Yavuz (1' st Amberger), Dotterweich, Kuflu, Sossau (31' st Dannhäusser), Keckeisen (21' st Schwarz), Schade (31' st Krantz), Gensichen (1' st Bensch), Forstpointner (1' st Hain), Mützel, Leitner (16' st Weidlich). All. Haderecker

Arbitro: Leonardi di Arco Riva (Sartori e De Bortoli Morandi di Arco Riva)

Note: ammoniti Gamper (Bo), Dotterweich (Ba)

I risultati della prima giornata

Girone A: Trento – Friuli Venezia Giulia 0-0, Liguria – Lombardia 0-1

Classifica: Lombardia 3, Trento e Friuli Venezia Giulia 1, Liguria 0

Girone B: Veneto – Piemonte VdA 0-1, Bolzano – Baviera 3-1

Classifica: Bolzano e Piemonte VdA 3, Veneto e Baviera 0