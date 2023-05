Per l'Eccellenza restano in corsa in tre, il Borgo retrocede

Sono rimaste in tre per un posto e mezzo. E domenica andrà in scena un pazzesco scontro tra le prime due della classe, con la terza pronta a mettere la freccia per garantirsi lo spareggio con la seconda del girone altoatesino. Questo il vibrante scenario a 90' dal termine del campionato di Promozione, mentre dietro il Borgo accompagna in Prima Categoria i già condannati Porfido Albiano e Gardolo. Marco Giacomoni ha aperto le danze nella stracittadina di Mattarello

Il Dro Cavedine mantiene la vetta, la Settaurense molla la presa

Non fallisce l'appuntamento con i tre punti il Dro Cavedine 2022 (Ayrton Barreiro di testa e Luciano Lupi dalla distanza matano la Condinese), che si presenterà quindi al big match del Talamo con due risultati su tre a disposizione. Rimane a -2 l'Aquila Trento, passata coi bei gol di Marco Giacomoni e Daniele Pederzini nella stracittadina sul campo della Ravinense. Intanto la Benacense 1905 passa con un poker (doppietta di Martino Tamoni, sigilli di Michele Pellegrini e Gianluca Pellegrini) sul sintetico del Porfido Albiano: i rivani ora hanno nel mirino il secondo posto. Deve abbandonare i sogni di gloria, invece, la Settaurense 1934, sorpresa al Grilli dal Sacco San Giorgio, che dopo un mese e mezzo ritrova il sorriso grazie a Maurizio Giuliani e Abdoulie Jobarteh.

Piange il Borgo, la Condinese tira un sospiro di sollievo

Non sfrutta un calendario sulla carta favorevole il Borgo, che torna in Prima: in riva al Brenta passa la Rotaliana (a segno Mirco Bergamo e Tommaso Moser), che fa un bel piacere alla Condinese, squadra che rimanendo quartultima a +4 sui valsuganotti può festeggiare la salvezza matematica prima di un potenziale scontro diretto che avrebbe potuto assumere toni sportivamente drammatici.

Bene il Nago Torbole, pari ad Ala e Melta

Chiude in crescendo il Nago Torbole: nell'anticipo i gardesani rimontano con Federico Nicolodi e Sebastiano Bertoldi il momentaneo vantaggio del Calisio firmato da Niccolò Zeni. Nulla di fatto tra Gardolo e Fiemme, mentre al Mutinelli si spartiscono la posta Alense (in rete il solito Enis Hallunej) e Bassa Anaunia (ventesimo sigillo in campionato del capocannoniere Cristian Zanotti) nella partita di addio al calcio della bandiera biancoceleste Simone Deimichei.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 29ª GIORNATA DI PROMOZIONE