Al via l'avventura trentina al Torneo delle Regioni

Pronti a partire. Giovedì è cominciata ufficialmente l’avventura delle selezioni del Comitato Provinciale Autonomo di Trento al Torneo delle Regioni. A due settimane dalla manifestazione riservata al calcio a 5 e giocata in Veneto, si riparte alla volta del Piemonte, dove dal 21 al 27 aprile saranno impegnati migliaia di ragazze e ragazzi di tutta Italia. Quattro le rappresentative, affidate a tecnici esperti e che hanno già affrontato numerose volte la massima vetrina del calcio giovanile dilettantistico: alla guida dell’under 15 è confermato Giuseppe Endrighi, come pure Florio Maran per gli Juniores e Roberto Genta per l’under 23 femminile. L’unico volto “nuovo” è Athos Grandi, storico vice di Endrighi, che sostituisce Paolo Visentini alla guida degli under 17.

Programma identico per le quattro rappresentative, tutte inserite nel girone E assieme a Umbria, contro la quale esordiranno venerdì 21 aprile a Domodossola, Veneto, sabato 22 sempre a Domodossola, e Calabria, contro cui chiuderanno il girone domenica 23 a Baveno. Passano al turno successivo le vincenti dei cinque gironi e le tre migliori seconde dei raggruppamenti da quattro formazioni. Come da consuetudine dopo il girone eliminatorio, le squadre qualificate osserveranno una giornata di riposo, tornando in campo martedì 25 aprile con i quarti di finale, per giungere alla finale due giorni più tardi.

Under 23 femminile

Le convocate: Bergamo Alessia, Bertè Alessia, Bertolini Maira, Bonella Flora, Campan Vanessa Diana, Campostrini Serena, Comandella Alessia, Conci Miriana, Cova Anna, Eccel Valentina, Faccio Giulia, Manica Aurora, Monaco Laura, Pace Isabel, Pace Melissa, Planchestainer Margherita, Righi Michelle (Isera), Farina Glenda, Girardi Isabella, Panizza Isabella (Riva del Garda).

Lo staff: Genta Roberto (selezionatore), Micheletti Ida e Pessina Enrica (consigliere), Battisti Italo e Spagnolli Maria Luisa (collaboratori), Marchiori Maura (medico), Ferretti Claudia (fisioterapista).

Juniores

I convocati: Casagrande Daniele (Anaune Val di Non), Devigili Ivan (Aquila Trento), Rech Lorenzo (Arco 1895), Pierro Leonardo (Benacense 1905), Zeni Jacopo, Zeni Niccolò (Calisio), Carli Gianni, Sottovia Mirco (Comano Terme Fiavé), Amorth Andrea (Lavis), Ambrosi Andrea, Bortolotti Filippo, Carotta Daniel, Manfredi Andrea (Mori Santo Stefano), Anzelini Luca, Comper Tommaso, Manfredi Pietro, Maraner Andrea, Pradini Gabriele (Rovereto), Ferraresi Thomas (Settaurense 1934), Froner Massimo (ViPo Trento).

Lo staff: Maran Florio (selezionatore), Rosà Renzo (consigliere), Pellizzari Guido (collaboratore), Franceschini Mauro (fisioterapista), Stabile Bernardo (medico).

Under 17

I convocati: Conci Francesco (Altavalsugana), Ischia Simone, Kukic Milan, Madau Enrico Maria, Rigatti Sebastiano (Arco 1895), Parolari Tommaso (Bassa Anaunia), Bellin Mattia (Benacense 1905), Gjoni Claudio, Toffanetti Eric (Comano Terme Fiavé), Palusci Kristi, Peruzzi Lorenzo, Quaranta Luigi (Levico Terme), Bertolini Jacopo, Gobbi Davide (Mori Santo Stefano), Mazzurana Elia (Nogaredo), Atta Ayoub, Mezzi Matteo (Pieve di Bono), Baron Michele (Rotaliana), Casagrande Matteo (Val di Cembra), Ceccarini Filippo (ViPo Trento).

Lo staff: Grandi Athos (selezionatore), Guaraldo Paolo (consigliere), Sabatino Leonardo (collaboratore), Maffei Gabriele (medico).

Under 15

I convocati: Ferrari Samuele (Anaune Val di Non), Armanini Gabriele (Arco 1895), Rech Francesco (Baone), Retornaz Angelo (Calisio), Said Sami (Fassa), Hasani Bennar (Lavis), Cacucciolo Giuseppe (Levico Terme), Beltrami Ivan (Mori Santo Stefano), Simonini Stefano (Nogaredo), Bertamin Nicolò (Riva del Garda), Fasanelli Riccardo (Rovereto), Salvati Fabio (Sacco San Giorgio), Corradi Christian, Pellizzari Nicola, Tolettini Andrea, Zimelli Nicola (Settaurense 1934), Colò Michele, Franceschini Giulio, Tomasi Sebastiano (ViPo Trento), Nekkar Omar (Virtus Rovere).

Lo staff: Endrighi Giuseppe (selezionatore), Bertelli Roberto (consigliere), Sartori Mirko (collaboratore), Pojer Martino (fisioterapista), Beltramolli Dario (medico).

Le partite in streaming

Tutte le gare saranno trasmesse in streaming sul canale youtube della Lega Nazionale Dilettanti