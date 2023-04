Brusco non perdona, l'Arco non riesce a trovare continuità

Manuel Brusco ha trascinato il Rovereto alla vittoria

Dopo il colpaccio contro la big Lavis, non riesce a proseguire la corsa verso la salvezza l'Arco 1895: l'anticipo nobile del Quercia termina infatti con la vittoria del Rovereto, che al contrario blinda anticipatamente la permanenza in Eccellenza. Dopo il botta e risposta con i rigori di Manuel Brusco e Gabriele Lombardo per l'1 a 1 della prima frazione, nella ripresa le zebrette trovano prima il nuovo vantaggio con Brusco, che arriva così in doppia cifra, per chiudere i conti nel finale con Yuri Salvaterra.

Sabato gli altri sette match, con i gardesani di Michele Ischia che seguiranno con particolare attenzione le partite di Bressanone, Lana e Termeno.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 26ª GIORNATA DI ECCELLENZA