La pesante doppietta di Stefani, i gol di Sanchez e Risatti

La domenica di Promozione ha riservato risultati importanti sia in vetta che in coda: sul primo gradino del podio c'è chi con due gol ha mantenuto il Borgo in corsa per la salvezza, mentre ai lati troviamo i protagonisti dei successi che hanno permesso a Dro Cavedine 2022 e Benacense 1905 di accorciare le distanze dalla vetta.

1. Jacopo Stefani (Borgo)

Lo scontro salvezza contro il Porfido Albiano era un match da non sbagliare per i valsuganotti. Eppure, dopo l'iniziale vantaggio cembrano, più di un fantasma si era palesato tra i giallorossi. A scacciare ogni paura, ci ha pensato una doppietta della punta ex Union Feltre, con il sigillo di Andrea Ognibeni che ha poi consegnato ai padroni di casa tre punti fondamentali per rimanere in scia del Nago Torbole.

2. Valentin Sanchez Loesi (Dro Cavedine 2022)

La compagine di mister Claudio Ischia a pochi minuti dal termine stava soccombendo sotto i colpi della Settaurense 1934, che con una vittoria avrebbe avvicinato sensibilmente il podio. La rimonta finale suggellata dal rigore trasformato da Ayrton Barreiro e dal tocco risolutivo dell'argentino giunto dalla Gioiese, compagine calabrese, ha cambiato tutto: ora capitan Martino Corradini e soci sono ad appena 2 punti dalla vetta.

3. Matteo Risatti (Benacense 1905)

La trasferta sul campo della Condinese era tutto tranne che una formalità per la compagine rivana. Il capocannoniere del campionato è così riuscito a mettere lo zampino nelle azioni dei due gol biancoverdi, firmando il vantaggio in prima persona e concedendo a Martino Tamoni l'assist per il raddoppio. E domenica a Riva del Garda arriva la capolista Aquila Trento: i ragazzi di Massimiliano Ceraso possono puntare addirittura al sorpasso.

