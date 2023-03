Review sui migliori bookmaker del calcio, i più sicuri

Come probabilmente i nostri lettori ricorderanno, il calcioscommesse salì alla ribalta delle cronache nel Bel Paese durante gli anni Ottanta. Da allora, molte cose sono cambiate. Oggi si scommette e lo si fa in piena legalità, purché su siti autorizzati. I portali AAMS sono gestiti dallo Stato, ma sfatiamo il mito che i siti non-AAMS siano illegali. Semplicemente non è vero. Si tratta di piattaforme con licenza estera, in cui gli scommettitori italiani sono accettati e possono puntare in totale libertà.

Per questo abbiamo preparato una review sui migliori siti di scommesse calcistici e sportivi del 2023, in cui sono presenti tutti bookmaker stranieri più sicuri nei quali scommettere.

I migliori siti stranieri

La nostra analisi si basa sul giudizio di chi regolarmente utilizza questi portali. Tutti offrono bonus di benvenuto, i cosiddetti Welcome bonus, cospicui e davvero allettanti. Eurobet, per esempio, è uno di quelli con le migliori recensioni. Il vantaggio di scommettere su siti stranieri è rappresentato dalla possibilità di trovare un'ampia scelta di giochi, e soprattutto per quel che riguarda lo sport, permettono l'accesso a sport minori quali il cricket, l'hockey, ecc. che normalmente non sono accessibili sui siti AAMS. Per esempio, nel 2023 hanno già guadagnato 4 o 5 stelle da parte degli scommettitori i portali di:

I siti presenti in questo elenco sono stati presi in analisi in base alla sicurezza, al bonus di benvenuto, all’ampiezza del palinsesto, alla puntata e al deposito minimi, alla qualità dell'interfaccia e navigabilità del sito, alla disponibilità del servizio clienti, ai metodi di pagamento e di prelievo.

I bonus

La raccomandazione è ovviamente quella di leggere con attenzione i termini e le condizioni per potersi registrare al sito e iniziare a giocare. La maggior parte dei bonus possono essere incassati solo rispettando certe condizioni, che variano da sito a sito. È utile anche informarsi su quale tipo di bonus rilascia un portale di scommesse, perché i buoni possono essere cash o play, che significa: li puoi incassare, oppure li puoi usare solo per altre scommesse.

Come si gioca? Innanzitutto, serve creare un account, con dati precisi riferiti all'identificazione della persona, pena il mancato pagamento della vincita. Dopodiché è necessario fare il primo deposito. I metodi di pagamento sono diversi, sicuri e veloci, e prevedono PayPal, carte di credito Visa, trasferimenti bancari, Postepay e Skrill fra quelli più diffusi e utilizzati.

Vale quindi la pena scommettere sui siti non-AAMS? La risposta è sì, perché offrono tanti vantaggi. Ma attenzione: bisogna controllare sempre che il portale sia autorizzato: deve presentare il logo e la licenza. Solo così si potrà avere certezza che la piattaforma è regolamentata.