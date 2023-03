Altra impresa del Lavis: Cast Brescia battuto 2-1 al Lona

Il Lavis festeggia nel migliore dei modi il 70° compleanno. Nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti, i rossoblù mandano al tappeto il quotato Cast Brescia, guadagnandosi un minimo vantaggio in vista del match di ritorno: dopo il 2-1 del Mario Lona, alla truppa di Stefano Manfioletti basterà non perdere per guadagnarsi l'accesso alle semifinali, mentre in caso di sconfitta di misura tutto si deciderà ai supplementari. Giovanni Paoli ha giocato una partita maiuscola

Davanti ad un buon pubblico e in una partita condizionata dal vento, partono in avanti i bresciani. Dopo 2' Tanghetti, al termine di una ripartenza, chiama Berté all’intervento piuttosto sicuro. Risponde il Lavis al 7’: gran lancio di Mici ben agganciato da Diagne che cerca di liberarsi al tiro, ma la conclusione finale è debole. Al 14' Bellunato sbaglia il tempo di entrata su Vigni in area e lo sgambetta platealmente: rigore e giallo per il numero 5 di casa. Dal dischetto si presenta Giangaspero che trasforma il penalty spiazzando Berté. Lo svantaggio non affievolisce la manovra di casa, che tiene bene il campo ed un minuto dopo capitan Pancheri ci prova con un missile dalla distanza che termina alto. Al 26’ bel fraseggio Amorth-Barbetti a sinistra, con palla che poi si perde sul tentativo di sponda finale del numero 9. Pericolosi i bresciani (a favore di vento nei primi 45') alla mezz'ora: Giosa suggerisce un perfetto pallone in profondità verso Giangaspero, che si infila verso la porta e cerca poi di piazzare di precisione, ma Berté ha ottimi riflessi e salva in angolo. Di nuovo Cast al 39’: angolo dalla destra calciato da Maspero e stacco imperioso di Tognassi che anticipa tutti ma incorna alto. Nel finale di frazione rialzano prepotentemente la testa i rossoblù, che al 40’ vanno vicinissimi al pareggio: sombrero di Barbetti su un difensore biancazzurro e destro al volo ad incrociare destinato a finire sotto la traversa, Chini è miracoloso nell'opporsi con la mano di richiamo. Sale la pressione trentina ed al 44’ i rossoblù impattano: Mici scalda le mani a Chini con una botta di destro che il numero 1 lombardo non riesce a trattenere, la sfera arriva a Claudio Barbetti che di testa è micidiale nell'infilare il pallone tra palo e portiere.

Il Lavis, gasato dal pari prima della pausa, al minuto 8 passa in vantaggio: Vitti agguanta in stacco aereo una palla anticipando la difesa ospite e poi appoggia in fascia per Amorth che va sul fondo e pennella un perfetto cross basso per il puntuale tocco in rete di Thierno Diagne. I bresciani sono frastornati e faticano in contenimento. All’11’ Diagne scappa sulla destra e cerca il cross dal fondo, scagliato in angolo con affanno dalla difesa ospite. Al 16’ si gioca il doppio cambio Quaresmini per cercare di dare la sveglia ai suoi, ma l’inerzia del match non cambia. Al 26’ sfonda tra le linee Paoli, che si libera con una bella finta sul difensore ma poi calcia un destro rasoterra centrale e debole, facile preda di Chini. Al 31’ si rivedono gli ospiti con un pallone vagante che sfugge al controllo della difesa di casa e arriva verso il secondo palo dove è appostato il neoentrato Mattei, ma la punta bresciana spara alto da due passi. Due minuti dopo colossale occasione per il tris rossoblù: l’incontenibile Amorth apre voragini a sinistra e dal fondo gira di nuovo un pallone al bacio verso il primo palo, ma Diagne alza sopra la traversa. Al 35’ ci prova Mici, abile a girarsi e caricare il destro che però viene bloccato a terra da Chini. Al 40’ gran chiusura in angolo di Bellunato su Marazzi. L’ultima chance è ancora del Lavis: al 44' Giosa atterra Diagne al vertice destro del limite, ma il destro a giro di Mici finisce tra le braccia di Chini.

Dopo quattro minuti di recupero cala il sipario sul match, con i rossoblù che vanno a raccogliere i meritati applausi del pubblico: tra due settimane a Castegnato la truppa del presidente Marcello Rosa potrà giocare per due risultati su tre.

Il tabellino

Lavis - Cast Brescia 2-1

RETI: 14’ pt rig. Giangaspero (C), 44’ pt Barbetti (L), 8' st Diagne (L)

LAVIS: Berté, Paoli, Vitti (29’ st Gretter), Bellunato, Rizzon, Mici, Trevisan (34’ st Dsiri), Pancheri, BarbettI (43’ st Ceccarini), Amorth (37’ st Leye), Diagne (47’ st Bozzi). All. Manfioletti

CAST BRESCIA: Chini, Tognassi, Zanelli, Peli, Marazzi, Tanghetti (27’ st Mattei), Giosa, Maspero (34’ st Zagari), Ardesi (16’ st Berardo), Giangaspero (38’ st Sodinha), Vigni (16’ st Otabie). All. Quaresmini

ARBITRO: Testoni di Ciampino (Selleri di Bologna e Toschi di Imola)

NOTE: ammoniti Bellunato, Diagne, Trevisan, Bertè (L), Vigni, Marazzi, Giosa (C)

Il match di ritorno

Stadio: Comunale di Castegnato (Brescia)

Data e ora: mercoledì 22 marzo, ore 14.30

Gli altri quarti di finale

Valdichienti Ponte - Certaldo 1-1

Insieme Formia - Campobasso 1919 1-2

Nuova Igea Virtus - San Marzano Calcio 1-1