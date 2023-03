Il Lavis attende il Cast Brescia nell'andata dei quarti di Coppa

Superato il difficile scoglio del triangolare triveneto, impresa che alle squadre trentine è riuscita solamente 3 volte in oltre 30 anni, il Lavis si appresta ad affrontare un'altra tappa della propria storica avventura nel tabellone nazionale di Coppa Italia Dilettanti: mercoledì sul sintetico del Mario Lona arriverà il quotato Cast Brescia, formazione che comanda il girone C di Eccellenza lombarda.

Per i ragazzi di Stefano Manfioletti, che nel 2023 hanno rasentato la perfezione vincendo tutti i match di campionato oltre al citato passaggio del turno in Coppa, si prospetta quindi una partita dall'elevato tasso di difficoltà: arrivati a questo punto, però, capitan Andrea Pancheri e soci vorranno giocarsi ogni carta per aggiungere un'altra pagina alla storia della società rossoblù, che proprio mercoledì spegne 70 candeline. Giuseppe Mallemace, preziosa pedina del Lavis

Lavis

Allenatore: Stefano Manfioletti

Posizione in campionato: 2° posto a quota 40 punti (20 giornate giocate su 30)

Ruolino di marcia: 12 vinte, 4 pareggi, 4 sconfitte; 38 gol fatti e 21 subiti

Miglior marcatore in campionato: Claudio Barbetti (11 gol)

Cammino in Coppa Italia: Arco 1895-Lavis 2-1, Lavis-Arco 1895 11-9 d.c.r. (primo turno); Rovereto-Lavis 2-2, Lavis-Rovereto 3-0 (semifinali); Mori Santo Stefano-Lavis 1-2 (finale provinciale); Lavis-San Paolo 2-1 (finale regionale); Vigasio-Lavis 0-0, Lavis-Brian Lignano 2-0 (triangolare triveneto)

Miglior marcatore in Coppa Italia: Claudio Barbetti (7 gol)

Cast Brescia

Allenatore: Andrea Quaresmini

Posizione in campionato: 1° posto a quota 53 punti (25 giornate giocate su 34)

Ruolino di marcia: 16 vinte, 5 pareggi, 4 sconfitte; 49 gol fatti e 22 subiti

Miglior marcatore in campionato: Marco Mattei (9 gol)

Cammino in Coppa: Cast Brescia-AlbinoGandino 3-0, Forza e Costanza-Cast Brescia 3-5, Juvenes-Cast Brescia 0-1 (primo turno); Vertovese-Cast Brescia 2-3 (ottavi di finale); Cast Brescia-Ciliverghe 2-1 (quarti di finale); Cast Brescia-Tritium 1908 0-0, Tritium 1908-Cast Brescia 0-1 (semifinali); Leon-Cast Brescia 2-4 (finale regionale); Cast Brescia-Alba 2-1, Imperia-Cast Brescia 2-2 (triangolare Piemonte-Lombardia-Liguria)

Miglior marcatore in Coppa Italia: Marco Mattei (4 gol)

Il match d'andata

Stadio: Mario Lona di Lavis

Data e ora: mercoledì 8 marzo, ore 14.30

Terna arbitrale: Davide Testoni di Ciampino (Nicolò Selleri di Bologna e Beatrice Toschi di Imola)

Il match di ritorno

Stadio: Comunale di Castegnato (Brescia)

Data e ora: mercoledì 22 marzo, ore 14.30

Gli altri quarti di finale

Valdichienti Ponte - Certaldo

Insieme Formia - Campobasso 1919

Nuova Igea Virtus - San Marzano Calcio