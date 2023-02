I guizzi di Fiorini, l'orgoglio di Micheli, la difesa storese

In una domenica contraddistinta da tanti pareggi, il podio della Promozione se lo guadagnano due rappresentanti delle due formazioni che hanno accorciato sul trenino di testa e il leader del fanalino di coda che nonostante tutto non vuole mollare.

1. Davide Fiorini (Alense)

Il confronto tutto biancazzurro del Mutinelli si presentava come un autentico spareggio tra due outsider di lusso. A spuntarla sono stati i lagarini, trascinati dalla punta classe 2002 tornata "a casa" dopo l'esperienza al Mori Santo Stefano in Eccellenza: prima un tocco sotto misura utile per riportare in carreggiata la truppa di Stefano Manica, infine il guizzo che al 92' ha portato al rigore poi trasformato da Christian Trainotti per il definitivo 3 a 2 alla Rotaliana e il conseguente quarto posto in classifica.

2. Peter Micheli (Porfido Albiano)

Nonostante il 2022 particolarmente negativo (dopo la vittoria all'esordio sono arrivate 12 sconfitte inframezzate da un solo pareggio) contraddistinto anche da diversi addii, i cembrani non hanno mollato la presa e si sono presentati dopo la pausa determinati nel non voler far sconti a nessuno. Dopo il pari a reti bianche con il Calisio e lo stop sul campo della Bassa Anaunia, ecco la vittoria sul terreno del Nago Torbole aperta dal gol dell'ex Fersina e Levico Terme. La strada per la salvezza è paragonabile al Mortirolo, ma tentar non nuoce.

3. Stefano Stagnoli (Settaurense 1934)

Nel girone d'andata, nelle prime due partite i biancoverdi avevano rimediato altrettante sconfitte. Tutt'altra musica nel girone di ritorno, iniziato dai chiesani di mister Nicola Giovanelli con due successi. E per la prima volta nel corso di questo campionato, gli storesi sono riusciti a mantenere la porta inviolata per due partite consecutive. Domenica al Grilli arriva il Nago Torbole: obiettivo terza vittoria filata, striscia mai realizzata quest'anno, e magari ulteriore avvicinamento al gruppo di testa.

