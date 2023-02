Le doppiette di Sottovia e Marchione, l'insuperabile Bertè

Le importanti vittorie interne di Comano Terme Fiavé e Mori Santo Stefano sono state caratterizzate da due doppiette dal sapore diverso ma ugualmente decisivo. Intanto prosegue la striscia di "clean sheet" del Lavis, con il numero 1 rossoblù che si merita quindi il podio di Eccellenza.

1. Mirco Sottovia (Comano Fiavé)

Due gol da applausi, il passaggio che ha avviato l'azione del primo gol giallonero poi realizzato da Marco Dalponte, l'assist per Mattia Poletti in occasione del tris termale: cosa chiedere di più al centrocampista giudicariese classe 2004, autentico protagonista del 4 a 0 rifilato dalla truppa di mister Paolo Zasa al Brixen? La società del presidente Fabio Poletti si gode uno dei talenti di casa, e compie un altro balzo verso la salvezza.

2. Kevin Marchione (Mori Santo Stefano)

Nel match perso dai tricolori a Gabbiolo, l'errore dal dischetto dell'attaccante era pesato e non poco. Nel delicato impegno interno con l'Arco 1895, sull'1 a 1 è stato assegnato un penalty per i ragazzi di Mirko Colpo: senza particolari timori, la punta classe 1995 si è ripresentato sul dischetto, firmando il nuovo vantaggio lagarino, poi arricchito dal definitivo 3 a 1 e dalla conseguente salita in doppia cifra in classifica marcatori.

3. Jacopo Bertè (Lavis)

Quattro partite giocate nel 2023: tre vittorie in campionato, un preziosissimo pareggio in trasferta in Coppa Italia e la porta sempre imbattuta. Questo il ruolino di marcia nel nuovo anno dei rossoblù di mister Stefano Manfioletti, che hanno ritrovato a tempo pieno il proprio numero 1. Intanto la vetta della classifica si avvicina, senza dimenticare l'impegno di mercoledì prossimo contro il Brian Lignano che potrebbe valere l'accesso ai quarti di finale nazionali di Coppa.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 18ª GIORNATA DI ECCELLENZA