Pronostici Inter vs Porto e migliori quote per le scommesse

L'Inter affronterà il Porto in un doppio incontro degli ottavi di finale di Champions League. L'andata si giocherà a San Siro il 22 febbraio 2023 alle 21.00, mentre il ritorno al Do Dragao è previsto per il 14 marzo a Porto alla stessa ora. Entrambe le squadre hanno molto da dimostrare e cercano il riscatto in questo doppio confronto. L'Inter è reduce da una stagione deludente, mentre il Porto ha faticato a trovare consistenza in Champions League.

Dove vedere Inter-Porto in diretta tv e streaming

La partita si svolgerà allo Stadio Meazza di Milano. Purtroppo la partita Inter-Porto non sarà visibile in diretta TV in chiaro su Canale 5, ma sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video.

I pronostici

Dato lo stato di forma attuale di entrambe le squadre, è difficile fare un pronostico per questa partita. Tuttavia, in base alle loro recenti prestazioni, l'Inter sembra essere la favorita per la vittoria di questa partita. Le stelle dell'Inter come Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Christian Eriksen dovrebbero essere in grado di fare la differenza in questa partita.

Il Porto sta giocando bene nel campionato portoghese e cercherà di sfruttare questa partita come un'opportunità per guadagnare slancio in vista della sfida di Champions League. Tuttavia L'esperienza e il vantaggio casalingo dell'Inter potrebbero rivelarsi decisivi in questa partita. Prevediamo che l'Inter vincerà la partita con il punteggio di 2-1.

Le migliori quote per la partita

Diversi bookmaker offrono quote di scommessa diverse per la partita Inter-Porto. Se volete trovare le opzioni di scommessa più interessanti, assicuratevi di esplorare i bookmaker stranieri non AAMS, in quanto potrebbero offrire le condizioni più favorevoli. Molti bookmaker internazionali offrono un'interfaccia e un servizio clienti in italiano. Tutti sono autorizzati a Malta o a Curacao, quindi potete fidarvi della loro affidabilità.

La storia delle sfide fra Inter e Porto

Nonostante le recenti difficoltà, l'Inter ha un leggero vantaggio sul Porto in termini di testa a testa tra le due squadre. Nei quattro precedenti incontri, l'Inter ha vinto due volte, pareggiato una volta e perso una volta contro il Porto. Tuttavia, anche i precedenti del Porto negli ottavi di finale non sono particolarmente impressionanti: nelle ultime 10 partecipazioni hanno superato questa fase solo in tre occasioni.

Questo suggerisce che le due squadre sono equamente assortite e potrebbero essere destinate a un incontro ravvicinato nei prossimi ottavi di finale.

La storia delle due squadre in Champions League

L'Inter ha avuto difficoltà in Champions League dal 2011, quando è stata eliminata dallo Schalke 04 nei quarti di finale. Da allora, non è riuscita a superare gli ottavi di finale in diverse occasioni. Anche il Porto ha faticato negli ultimi anni, superando gli ottavi di finale solo tre volte nelle ultime 10 partecipazioni.

Simone Inzaghi e Sergio Conceição hanno un passato insieme alla Lazio, il che aggiunge un ulteriore livello di intrigo a questo incontro. Inzaghi è stato dirigente della Lazio dal 2016 al 2020, mentre Conceição è stato il suo vice allenatore in quel periodo. I due si trovano ora l'uno contro l'altro come dirigenti dei rispettivi club, ed entrambi cercano di avere la meglio sull'altro.

Il Porto è stato sorteggiato contro il Milan in Champions League, evitando alcuni dei più grandi nomi europei. Il Porto è guidato dall'ex allenatore Sérgio Conceição e gioca in una formazione 4-4-2 con Mehdi Taremi titolare. Il record di Simone Inzaghi sorride loro mentre l'Inter cerca di avanzare nella competizione. Sarà interessante vedere come il Porto se la caverà contro un avversario così esperto e se riuscirà a sfruttare questa partita per prendere slancio in vista della sfida europea.