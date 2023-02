Il Levico raccoglie un punto ad Adria

Il Levico Terme raccoglie un punto sul campo della terza della classe Adriese, ma la classifica resta complicata. Per i valsuganotti la salvezza diretta resta distante 6 lunghezze, con il penultimo posto a 3 punti. Lo 0 a 0 è il fedele specchio della stagione dei valsuganotti. Bravi, quadrati e solidi in fase difensiva, sterili in attacco. I ragazzi allenati da Archimede Graziani giocano una gara attenta.

Cronaca

L'Adriese parte subito forte con Maniero che di testa mette sopra la traversa. I levicensi faticano a costruire gioco e i padroni di casa si rendono pericolosi in maniera continuativa. Amoroso si supera su Farinazzo, Tomasi e Brigati. Nella ripresa ci prova subito Moras, con Amoroso ancora una volta attento. Moras è il più pericoloso dei suoi e ancora una volta nel finale il numero 1 dei valsuganotti è provvidenziale nel salvare i suoi.

Nel prossimo turno il Levico Terme giocherà in casa contro il Cartigliano.

Tabellino

ADRIESE-LEVICO TERME 0-0

ADRIESE: Bonucci, Brigati, Montin, Tiozzo, Gioè, Moras (16’ st Rabbas), Gasparini (27’ st Forapani), Geminiani (31’ st Ekblom), Maniero, Farinazzo (25’ st Danieli), Tomasi (25’ st Campion). All. Vecchiato

LEVICO TERME: Amoroso, Marini (38’ st Gentile), Masetti, Santuari N., Raggio, Dalla Bernardina, Gavranovic (21’ st Coulibaly), Rinaldo, Moraschi (32’ st Ongaro), Gasperotti (4’ st Orsega), Santuari G.. All. Graziani

ARBITRO: Pasculli di Como

NOTE: campo in buone condizioni. Spettatori 200 circa. Ammoniti Campion (A), Gasperotti, Rinaldo (L). Recupero: 1’+ 5’.