Lavis, mercoledì a Vigasio l'appuntamento con la storia

Dopo le vittorie nella finale provinciale con il Mori Santo Stefano e nella conseguente finale regionale con il San Paolo, per il Lavis è arrivato l'atteso momento del primo match della fase nazionale di Coppa Italia. Come sempre capita per le nostre regionali, il primo ostacolo sarà il triangolare triveneto, che vedrà in lizza - oltre ai rossoblù di mister Stefano Manfioletti - i veneti del Vigasio e i friulani del Brian Lignano.

Il primo ostacolo per capitan Andrea Pancheri e compagni sarà la trasferta in terra veronese, prevista mercoledì: per la società del presidente Marcello Rosa, che sarà seguita da un pullman di tifosi, sarà il primo storico appuntamento al di fuori dei confini regionali. Se i lavisani torneranno in patria con un risultato positivo, il secondo impegno - ovvero il match casalingo con il Brian Lignano - sarà messo in calendario per mercoledì 1 marzo, se invece a prevalere nei 90' dell'Umberto Capone saranno gli scaligeri il confronto tra trentini e friulani si giocherà già mercoledì prossimo. La festa del Vigasio per la conquista della Coppa veneta

Lavis

Allenatore: Stefano Manfioletti

Posizione in campionato: 4° posto a quota 31 punti (17 giornate giocate su 30)

Ruolino di marcia: 9 vinte, 4 pareggi, 4 sconfitte; 29 gol fatti e 18 subiti

Miglior marcatore in campionato: Claudio Barbetti (8 gol)

Cammino in Coppa Italia: Arco 1895-Lavis 2-1, Lavis-Arco 1895 11-9 d.c.r. (primo turno); Rovereto-Lavis 2-2, Lavis-Rovereto 3-0 (semifinali); Mori Santo Stefano-Lavis 1-2 (finale provinciale); Lavis-San Paolo 2-1 (finale regionale)

Miglior marcatore in Coppa Italia: Claudio Barbetti (5 gol)

Vigasio

Allenatore: Filippo Damini

Posizione in campionato: 8° posto a quota 36 punti (25 giornate giocate su 36)

Ruolino di marcia: 10 vinte, 6 pareggi, 9 sconfitte; 29 gol fatti e 24 subiti

Miglior marcatore in campionato: Marco Marchesini (7 gol)

Cammino in Coppa: Vigasio Valgatara 3-2, Vigasio-Clivense S.M. 1-0, Montorio-Vigasio 0-1 (primo turno); Ambrosiana-Vigasio 0-1 (ottavi di finale); Vigasio-Unione La Rocca Altavilla 3-0; Clivense S.M.-Vigasio 1-2 (semifinali); Vigasio-Camisano 0-0, 4-3 d.c.r. (finale regionale)

Miglior marcatore in Coppa Italia: Nicolò Zanetti (3 gol)

Il match

Stadio: Umberto Capone di Vigasio (Verona)

Data e ora: mercoledì 15 febbraio, ore 14.30

Terna arbitrale: Alessandro Angelo di Marsala (Marco Riccobene di Enna e Leonardo Rossini di Genova)

Le altre partite del triangolare

Mercoledì 22 febbraio: Brian Lignano - perdente prima sfida (in caso di pareggio Vigasio)

Mercoledì 1 marzo: Brian Lignano - vincente prima sfida (in caso di pareggio Lavis)