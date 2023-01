Coppa, c'è il Brian Lignano sulla strada del Lavis

Il Lavis, che grazie ai trionfi dicembrini su Mori Santo Stefano e San Paolo avrà l'onere e l'onore di rappresentare il Trentino Alto Adige nella fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti, ha conosciuto il nome della prima avversaria. L'esultanza del Brian Lignano per la conquista della Coppa Italia del Friuli Venezia Giulia

Ad aggiudicarsi il trofeo in Friuli Venezia Giulia è stato infatti il Brian Lignano, che in finale ha sconfitto 2-1 il Chions. Per la formazione della nota località balneare si tratta del secondo trionfo consecutivo nella fase regionale: nella scorsa stagione gli udinesi incrociarono la Virtus Bolzano, che vinse sul campo prima di venire sconfitta a tavolino ed estromessa dal torneo per la posizione irregolare di Matteo Timpone.

Per conoscere l'avversaria veneta dei rossoblù di mister Stefano Manfioletti bisognerà attendere addirittura sabato 4 febbraio, data in cui si giocherà la finale regionale. Mercoledì sono in calendario le semifinali, che vedranno in lizza da una parte le scaligere Vigasio e Clivense San Martino (team in un certo senso erede del Chievo), dall'altra la vicentina Camisano Calcio e la veneziana Spinea 1966.

Le tre gare del triangolare triveneto sono in calendario in tre mercoledì consecutivi dal 15 febbraio al 1 marzo.