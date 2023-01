Eccellenza, tutti i numeri del girone d'andata

In attesa della ripresa del campionato di Eccellenza, prevista domenica 5 febbraio con la prima giornata di ritorno, andiamo ad analizzare le statistiche della prima metà della stagione.

A dir poco da record il rendimento esterno del Mori Santo Stefano, che nelle 7 partite lontane da via Lomba ha centrato un pazzesco en-plein, mentre l'Anaune Val di Non quinta della classe ha costruito le proprie fortune soprattutto sul campo amico di Cles. Pesano come un macigno in casa Strada del Vino, invece, le troppe sconfitte interne, il solo pareggio centrato e una difesa colabrodo.

La vera notizia, però, è la supremazia delle 7 formazioni trentine sulle 9 altoatesine, fattore che è andato concretizzandosi domenica dopo domenica: a partire meglio sono state le sudtirolesi, che però hanno perso ben 13 dei 21 confronti incrociati giocati nelle ultime 5 giornate. Manuel Brusco e Cristian Pozza impegnati nel derby lagarino che ha chiuso l'andata (foto Leo Hodaj)

I numeri dell'Eccellenza

Miglior media punti:

Mori Santo Stefano 2,2

Peggior media punti:

San Paolo 0,733

Miglior media punti in casa:

Anaune Val di Non 2,145

Peggior media punti in casa:

Strada del Vino 0,429

Miglior media punti in trasferta:

Mori Santo Stefano 3

Peggior media punti in trasferta:

San Paolo 0,125

Miglior attacco:

Lavis 27 gol fatti (1,8 a partita)

Peggior attacco:

San Paolo 14 gol fatti (0,933 a partita)

Miglior difesa:

San Giorgio 14 gol subiti (0,933 a partita)

Peggior difesa:

Strada del Vino e San Paolo 29 gol subiti (1,933 a partita)

Maggior numero di vittorie:

Mori Santo Stefano 10

Minor numero di vittorie:

San Paolo 3

Maggior numero di vittorie in casa:

Maia Alta 5 in 8 partite

Minor numero di vittorie in casa:

Strada del Vino 1 in 7 partite

Maggior numero di vittorie in trasferta:

Mori Santo Stefano 7 in 7 partite

Minor numero di vittorie in trasferta:

San Paolo 0 in 8 partite

Maggior numero di pareggi:

Anaune Val di Non 6

Minor numero di pareggi:

Strada del Vino 1

Maggior numero di pareggi in casa:

Anaune Val di Non 3 in 7 partite

Minor numero di pareggi in casa:

Termeno 0 in 8 partite, Rovereto e Strada del Vino 0 in 7 partite

Maggior numero di pareggi in trasferta:

Maia Alta e Termeno 3 in 7 partite

Minor numero di pareggi in trasferta:

Mori Santo Stefano e Arco 1895 0 in 7 partite

Maggior numero di sconfitte:

San Paolo 10

Minor numero di sconfitte:

Mori Santo Stefano e Maia Alta 2

Maggior numero di sconfitte in casa:

Strada del Vino 6 in 7 partite

Minor numero di sconfitte in casa:

Anaune Val di Non 0 in 7 partite

Maggior numero di sconfitte in trasferta:

San Paolo 7 in 8 partite

Minor numero di sconfitte in trasferta:

Mori Santo Stefano 0 in 7 partite

Maggior numero di giocatori schierati:

Termeno, Rovereto e Arco 1895 25

Minor numero di giocatori schierati:

Stegona 20

Punti totalizzati dalle 9 squadre altoatesine: 183 (1,356 a partita)

Punti totalizzati dalle 7 squadre trentine: 150 (1,429 a partita)

Vittorie altoatesine contro squadre trentine: 23

Vittorie trentine contro squadre altoatesine: 12

Pareggi nei confronti tra trentine e altoatesine: 28

IL PROGRAMMA DELLA PRIMA DI RITORNO