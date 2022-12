Il Borgo cambia: Luca Divina al posto di Claudio Squadrani

Claudio Squadrani non è più l'allenatore del Borgo

Claudio Squadrani è stato esonerato dal Borgo, squadra ora terzultima in Promozione. "La decisione - scrive la compagine valsuganotta - è arrivata al termine di una lunga e attenta analisi di questa prima fase del campionato. Con Squadrani lascia anche il preparatore dei portieri Massimo Marzadro. La società giallorossa ringrazia Squadrani per il grande impegno e la serietà profusi e gli augura le migliori fortune umane e professionali"

Il nuovo mister sarà una bandiera giallorossa, ovvero Luca Divina, che si avvarrà del supporto di Aldo Lorenzin e Stefano Sartori, assieme a Marco Valdagni come preparatore dei portieri e a Roberto Vinante come preparatore atletico. Il primo impegno del nuovo staff tecnico è previsto domenica 5 febbraio, quando a Borgo arriverà la Condinese per un autentico match salvezza, recupero della partita non giocata domenica 11 dicembre. Dal 12 febbraio, poi, prenderà il via il girone di ritorno.