Il Lavis vuole la doppietta e l'accesso alla Coppa nazionale

L'ultima partita del 2022 del calcio dilettantistico del Trentino Alto Adige metterà in palio due traguardi ambiti, ovvero la Coppa Italia Regionale e il pass per il tabellone nazionale. Nell'evento organizzato dal Comitato provinciale di Trento della Figc, si troveranno difronte Lavis e San Paolo per quella che può essere definita una finale a sorpresa: se i rossoblù di mister Stefano Manfioletti sono una delle compagini più ambiziose dell'Eccellenza, non altrettanto si può dire dei biancoblù di Alex Mayr, fanalino di coda del massimo campionato regionale al giro di boa e rivelazione della fase bolzanina della competizione. Superato il primo turno come miglior seconda nonostante i 3 punti raccolti con differenza reti a 0, Thomas Mair hanno poi giustiziato il Lana ai rigori e il Bozner con un secco 3 a 1, alzando al cielo il trofeo altoatesino.

Una cosa è certa: chiunque avrà la meglio sabato al De Varda di Mezzolombardo, iscriverà per la prima volta il proprio nome nell'albo d'oro della Coppa Italia Regionale, regalandosi la prima esperienza sul palcoscenico nazionale. E se la classifica di Eccellenza farebbe pendere il pronostico tutto dalla parte della truppa del presidente Marcello Rosa, lo scontro diretto di fine settembre consiglierebbe prudenza, visto che i rossoblù sono sì riusciti a cogliere i tre punti, ma solamente grazie ad un acuto di Massimiliano Gretter in pieno recupero. La festa del Lavis per la Coppa Italia provinciale

Lavis

Allenatore: Stefano Manfioletti

Posizione in campionato: 4° posto a quota 25 punti

Ruolino di marcia: 7 vinte, 4 pareggi, 4 sconfitte; 27 gol fatti e 18 subiti

Miglior marcatore in campionato: Claudio Barbetti (8 gol)

Cammino in Coppa Italia: Arco 1895-Lavis 2-1, Lavis-Arco 1895 11-9 d.c.r. (primo turno); Rovereto-Lavis 2-2, Lavis-Rovereto 3-0 (semifinali); Mori Santo Stefano-Lavis 1-2 (finale provinciale)

Migliori marcatori in Coppa Italia: Claudio Barbetti e Gaspar Gino Bozzi (3 gol) La bandiera Antonio Tarantino alza la Coppa Italia bolzanina

San Paolo

Allenatore: Alex Mayr

Posizione in campionato: 16° posto a quota 11 punti

Ruolino di marcia: 3 vinte, 2 pareggi, 10 sconfitte; 14 gol fatti e 29 subiti

Miglior marcatore in campionato: Thomas Mair (6 gol)

Cammino in Coppa: San Paolo-Brixen 3-0, Bozner-San Paolo 3-0 (primo turno); Lana-San Paolo 3-4 d.c.r. (semifinale); San Paolo-Bozner 3-1 (finale provinciale)

Migliori marcatori in Coppa Italia: Thomas Mair e Dennis Recla (2 gol)

Lo scontro diretto in campionato

Giornata n. 5, mercoledì 28 ottobre 2022

Lavis - San Paolo 2-1

Marcatori: 16' st Barbetti (L), 22' st rig. Mair (SP), 47' st Gretter (L)

IL TABELLINO DEL MATCH

La finale regionale

Stadio: De Varda di Mezzolombardo

Data e ora: sabato 17 dicembre, ore 14.30

Terna arbitrale: Francesco Duranti di Trento (Jonathan Alexander Lanz e Leif Hoffmann di Bolzano)

Lo speciale

Come per la recente finale provinciale, SporTrentino.it in collaborazione con il Comitato trentino della Federazione Italiana Giuoco Calcio vi proporrà un servizio speciale sia sulla finale regionale di Coppa Italia.