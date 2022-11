Coppa Dao Conad, ecco gli ottavi di finale

Sono stati sorteggiati questa sera presso la sede della Gruppo Dao di Lavis gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Coppa Dao Conad. La formula ha ricalcato gli abbinamenti dei sedicesimi di finale, ovvero la suddivisione in due aree geografiche all'interno delle quali sono state individuate le teste di serie (in questo caso le 7 compagini di Eccellenza). Gli ottavi di finale si giocheranno, sempre in gara secca sul campo della squadra di categoria inferiore, mercoledì 23 novembre alle 20. Massimiliano Baldo, mister del Calisio

Tanti i confronti tra "vicini di casa" previsti, dal classico confronto lagarino tra Alense e Mori Santo Stefano all'inedito scontro giudicariese tra Castelcimego e Comano Terme Fiavé, passando per il match tutto gardesano tra Nago Torbole e Arco 1895, la stracittadina tra Aquila Trento e ViPo Trento e il derby dell'Argentario tra Civezzano e Calisio. Il Rovereto sarà invece di scena sul campo del Dro Cavedine, mentre la rivelazione Alpe Cimbra ospiterà la big Lavis. Completa il quadro la gara tra Val di Cembra e Anaune Val di Non.

Gli ottavi di finale (9 novembre)

Gruppo A

DRO CAVEDINE 2022 - ROVERETO

ALENSE - MORI SANTO STEFANO

NAGO TORBOLE - ARCO 1895

CASTELCIMEGO - COMANO TERME FIAVÉ

Gruppo B

CIVEZZANO - CALISIO

ALPE CIMBRA - LAVIS

VAL DI CEMBRA - ANAUNE VAL DI NON

AQUILA TRENTO - VIPO TRENTO