Diagne, Libera e Russo fanno gioire Lavis, Mori e ViPo

In una giornata di Eccellenza con solamente 14 gol segnati (e ben 7 squadre a secco), a salire sul podio è chi ha firmato sigilli cruciali per vittorie altrettanto importanti di Lavis, Mori Santo Stefano e ViPo Trento.

1. Thierno Diagne (Lavis)

Al Mario Lona si incrociavano due formazioni piuttosto in forma, che dopo il primo tempo stavano pareggiando uno a uno in virtù del botta e risposta tra Massimiliano Gretter e l'ex di turno Marco Canali. Quando bomber Claudio Barbetti ha dovuto alzare bandiera bianca per noie fisiche, i rossoblù se la stavano vedendo brutta, ma ad atterrare l'Arco 1895 ci ha pensato il neoentrato, che con due gol nei primi 11' della ripresa ha sigillato i tre punti lavisani.

2. Andrea Libera (Mori Santo Stefano)

Arrivati ormai ad un terzo di campionato, è difficile etichettare i tricolori come "sorpresa". La compagine di mister Mirko Colpo, tornata capolista solitaria, è una solida realtà: sul campo del Lana a decidere la contesa è stato un vero e proprio eurogol del centrocampista classe 1998, che ha firmato la quinta vittoria in altrettante trasferte dei lagarini. E domenica al Comunale di via Lomba arriva il San Giorgio...

3. Raffaele Russo (ViPo Trento)

Quella in casa del Rovereto era una partita da non sbagliare per gli azulgrana, sempre impelagati in cattivissime acque. Al Quercia i ragazzi di Marco Girardi sono partiti a tutta, con una determinazione vista raramente in questo inizio di campionato. A trascinare i collinari con il gol del vantaggio e l'assist per il raddoppio di Ledion Marku, la punta classe 2002 giunta in estate alla corte del presidente Marco Sembenotti.

