Prima Categoria, fari puntati su Riva, Creto, Avio e Pergine

Quinto turno di campionato ricco di motivi di interesse in Prima Categoria. Si comincia già sabato sera dall'anticipo di Telve, poi domenica saranno da seguire gli impegni delle varie battistrada, in attesa dei primi scontri diretti in vetta ai tre raggruppamenti.

Giocano tutte in trasferta le battistrada del girone A, che andranno alla ricerca della quinta perla consecutiva: da tenere d'occhio, in particolare, i confronti di Riva del Garda e Creto, autentiche trappole per Ledrense e Tione, mentre MolvenoSpor e Stivo avranno impegni sulla carta meno proibitivi sui campi di Baone e Solteri San Giorgio. Martino Callovini e tutto il MolvenoSpor sono lanciatissimi in vetta al girone A

Nel girone B prosegue il duello a distanza tra Avio e Garibaldina: i lagarini di Mauro Debiasi attendono un Tnt Monte Peller mai sconfitto sul campo, i giallorossi di Franco Pistolato se la vedranno con il fanalino di coda Trambileno.

Giocano in casa anche le due capolista del girone C: il Pergine ospita in viale Dante una Dolomitica finora sottotono, il sorprendente Fassa proverà invece ad infilare un Piné che finora ha mostrato tante falle difensive. Si gioca in anticipo, invece, il confronto tra Telve e Invicta Duomo.

Girone A, programma e arbitri (domenica, ore 15.30)

BAONE - MOLVENOSPOR

Aleksej Galic di Arco Riva

MATTARELLO - CALCIO BLEGGIO

Simone Prosperi di Arco Riva

PIEVE DI BONO - TIONE

Andrea Laddomada di Arco Riva

PINZOLO VALRENDENA - CASTELCIMEGO

Claudio Valerio di Arco Riva

RIVA DEL GARDA - LEDRENSE

Francesco Duranti di Trento

SOLTERI SAN GIORGIO - STIVO

Nicolò Chino di Rovereto

SOPRAMONTE - ALTA GIUDICARIE

Alessandro Zambon di Trento

Girone B, programma e arbitri (domenica, ore 15.30)

ALDENO - MEZZOCORONA (mercoledì 12 ottobre)

ATHESIS - ALTA ANAUNIA

Filippo Manica di Rovereto

AVIO CALCIO - TNT MONTE PELLER

Andrea Canali di Trento

CASTELSANGIORGIO - MARCO

Alessio Guerrieri di Trento

CRISTO RE - PAGANELLA

Emilio Filippo Privitelli di Trento

GARIBALDINA - TRAMBILENO

Lodovico Chino di Rovereto

MEZZOCORONA - ALDENO

Alessio Salladina di Trento

MONTE BALDO - PREDAIA

Michela Borz di Rovereto

Girone C, programma e arbitri (domenica, ore 15.30)

ALTAVALSUGANA - VIGOLANA

Denis Kodra di Trento

AUDACE - VIRTUS TRENTO

Antonio Pugliese di Trento

AZZURRA SAN BARTOLOMEO - ORTIGARALEFRE (a Gabbiolo)

Emsel Tairi di Arco Riva

FASSA - PINÉ

Matthias Kofler di Bolzano

PERGINE - DOLOMITICA

Francesco Cavagnoli di Trento

PRIMIERO - VAL DI CEMBRA

Marco Claus di Trento

TELVE - INVICTA DUOMO (sabato, ore 20)

Gabriele Pio Nisi di Trento

