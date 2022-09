Tra le trentine vince solo il Mori, pari tra Lavis e Comano

Il campionato di Eccellenza è cominciato nel segno dei pareggi: su 7 match giocati (San Paolo e Lana scenderanno in campo domani sera) ben 4 infatti sono terminati con la spartizione della posta. E tra i team trentine, l'unico a far bottino pieno è stato il Mori Santo Stefano, che ha espugnato il sempre difficile campo del Brixen: decisive per i lagarini le due reti dell'argentino Juan Ignacio Molina (colpo di testa nel primo tempo e tocco ravvicinato nella ripresa) che hanno vanificato il tardivo lampo brissinese di Klaidi Sokola. Le altre doppiette di giornata portano la firma di Alex Pfitscher e Matteo Risatti, che in via Pomerio si sono esibiti in un doppio botta e risposta utile a fissare il 2-2 finale tra Arco 1895 e Termeno. Nicolò Biscaro (Anaune) ha cominciato la stagione col piede giusto

Diversa la dinamica del pareggio tra Lavis e Comano Terme Fiavé: rossoblù avanti con l'ex di turno Yassir Dsiri, pari giallonero all'ultimo respiro siglato dal dischetto da Marco Dalponte. Ancora più clamorosa la rimonta dell'Anaune Val di Non sul campo dello Stegona: pusteresi avanti 2-0 fino all'89' (in rete Noah Tinkhauser e Noah Gietl), nonesi bravi e determinati nel cogliere un prezioso punto grazie ai sigilli di Nicolò Biscaro e Genci Kumrija. A Gabbiolo incamera un mattoncino anche la ViPo Trento, con il nuovo acquisto Raffaele Russo abile nel farsi trovare al posto giusto al momento giusto dopo che Jonas Clementi aveva portato avanti il Maia Alta.

Mastica amaro, invece, il Rovereto, tornato in Eccellenza dopo un decennio: a castigare i bianconeri, e a lanciare la mina vagante Bozner, il gol d'opportunismo a metà primo tempo del classe 2006 Gabriele Proietti. Parte col piede giusto anche la big San Giorgio, da quest'anno affidato a Berndt Mair dopo la lunga era targata Morini: a Magré i lupi hanno firmato con Felix Happacher e Philipp Schwingshackl le due reti che hanno steso l'altra matricola Strada del Vino.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 1ª GIORNATA DI ECCELLENZA