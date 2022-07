Cosa fanno i calciatori nel tempo libero?

Chi ha detto che un calciatore debba dedicarsi esclusivamente al calcio? Una volta terminati gli allenamenti e i ritiri vari, i calciatori si possono dedicare ad attività tra le più disparate durante i momenti di relax. Vediamo alcune tra le attività più diffuse.

Attività in palestra

Come facile immaginare, moltissimi calciatori decidono di continuare ad allenarsi in palestra anche durante i tempi “morti”. D’altronde, si tratta di una vera e propria passione per moltissimi giocatori, non solo una professione vera e propria. Ecco allora che sarebbe facile fare un esempio abbastanza noto, quello di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese nonostante la sua età riesce ad offrire delle prestazioni impressionanti anche grazie all’assiduità dei suoi allenamenti in palestra, svolti ogni giorno della settimana.

Calciatori e gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo all’interno delle sale dei grandi casino appassiona ed affascina da sempre tantissime persone, tra cui anche numerosi campioni appartenenti al mondo del calcio. Tantissimi calciatori, oltre a frequentare le sale fisiche dei più importanti casino del mondo, sono anche appassionati giocatori online.

Oggi, infatti, sono sempre più numerosi i siti di scommesse, le piattaforme di gioco e i casino online come quelli che offrono BONUS SENZA DEPOSITO: lulla maggior parte di questi siti, è possibile giocare a qualsiasi gioco, proprio come all’interno delle sale fisiche.

Tra i calciatori più famosi appassionati di questo tipo d’attività troviamo Neymar. Il noto attaccante brasiliano è talmente appassionato di gioco d’azzardo, che ha dichiarato di voler diventare un giocatore professionista di poker una volta terminata la sua carriera sportiva. L’atleta, inoltre, ha anche dichiarato di aver dedicato tantissimo tempo libero anche al gioco online e di essere riuscito a farsi una grossa esperienza nel settore del gioco, dimostrando il suo talento anche in questo campo.

Tra gli altri calciatori che si sono dimostrati assidui giocatori d’azzardo appassionati del gioco sia fisico che virtuale, troviamo Buffon, uno dei più grandi portieri della storia calcistica. Quest’ultimo, oltre ad essere appassionato di poker ha anche dichiarato di aver giocato a tantissimi giochi da casinò differenti. Un altro calciatore famoso che ha dichiarato la sua passione per il gioco d’azzardo è Radja Nainggolan, ex giocatore dell’Inter e della Roma che spesso è presente nelle sale gioco dei casino italiani ed europei.

Nuoto

Altri calciatori si dedicano all’attività natatoria. Calciatori come Chalobah, per esempio, sfruttano l’attività in piscina non solo per recuperare dagli infortuni, ma anche per tenersi in forma da un punto di vista prettamente muscolare. D’altronde, i benefici di un’attività di questo tipo sono sicuramente ormai noti a tutti. L’attività in piscina, inoltre, secondo studi recenti permetterebbe di prevenire gli infortuni ed evitare brutte sorprese in campo.

Golf

Non tutti forse sanno che molti calciatori ed ex calciatori sono appassionati di golf. Alcuni vi giocano con regolarità, proprio perché amano rilassarsi sul verde e all’aria aperta. Tra i giocatori più noti troviamo Carlos Tevez, ex attaccante della Juventus e del Boca Juniors, il quale spessissimo si dedica a quest’attività. Un’altra nostra vecchia conoscenza, Paolo Maldini, è altrettanto appassionato di questo sport e lo pratica spesso in Trentino.

Attività di Streaming

Come non citare, poi, l’attività di streaming intrapresa da molti calciatori? Si tratta di un hobby ormai diffusissimo tra i calciatori di ogni categoria e Paese: vedasi Neymar e Piqué. Va detto, però, che tanti altri ex calciatori sono ormai degli streamer provetti. Per esempio, Vieri, Cassano e Adani sono particolarmente attivi con una sorta di trasmissione che va in diretta Twitch e che ogni volta intrattiene tantissimi appassionati e curiosi da tutta Italia. Insomma, anche i calciatori hanno cominciato a crearsi un pubblico lavorando nei media.