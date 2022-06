Sesto posto per il Trentino al Torneo Eusalp, ko con la Baviera

Il Trentino si deve arrendere alla Baviera nella finale per il quinto e sesto posto del Torneo Eusalp, uscendo sconfitta con onore nella partita che si è disputata di prima mattina sul campo di Comano Terme. La squadra di Athos Grandi, però, non ha demeritato, ha contenuto gli avversari tedeschi per tutto il primo tempo e forse alla fine ha pagato un approccio troppo timido.

Per questo motivo nei primi minuti i bavaresi tengono il pallino del gioco e già al terzo minuto con un colpo di testa di Berg su calcio d’angolo sfiorano il gol. Altra occasione per i tedeschi al 5’ minuto con un tiro di Henkel e di Engel al 18’. Su calcio d’angolo il possente centravanti Ibrahim salta più alto di tutti al 30’ ma non centra la porta. Due invece le azioni pericolose della squadra trentina: al 19’ tiro di Manuel Rossi parato da Maurer e al 32’ Atta manda sopra la traversa dopo un ottimo lancio di Rossi.

L’allenatore bavarese rivoluziona la squadra nel secondo tempo, cambiando ben 5 giocatori. Una freschezza atletica che porta giovamento, anche se il Trentino spesso ruba palla e riparte. Come al minuto 21 del secondo tempo, quando il neo entrato Sartori su uno stacco di testa rimedia una botta alla mandibola dopo un contrasto con la difesa tedesca e con la squadra momentaneamente in 10 arriva il primo gol dei bavaresi frutto della velocità di Dorlat, che dopo uno dribbling sulla destra riesce a spiazzare il portiere trentino Bertolini.

Il Trentino non ci sta, con grande determinazione prova in tutti i modi a pareggiare, ma su calcio d’angolo arriva la seconda rete per merito di Pampal, che devia di testa un corner dalla sinistra, a 7 minuti dal termine. Il finale è tutto color porpora, con un tiro di Toffanetti salvato sulla riga dai tedeschi, che nega la soddisfazione del meritato gol.

La rappresentativa del Trentino torna comunque a casa con il sorriso, per un torneo affrontato con spirito di squadra e con un sesto posto comunque positivo.

BAVIERA – TRENTINO 2-0

BAVIERA: Maurer, Schaff (Ebeling al 1’ st), Berg, Seifert, Scheurer (Koller al 16’ st), Engel (Stahl al 1’ st), Ibrahim (Pampal al 25’ st), Henkel (Sulejmani al 1’ st), Sadiku, Barget (Doriat al 14’ st), Scheer (Grancay al 1’ st). Allenatore: Johannes Ederer

TRENTINO: Bertolini, Atta (Sartori al 15’ st – Rigatti al 32’ st), Ciurletti, Gobbi (Kukic al 25’ st), Mezzi, Miola, Peruzzi (Gjoni al 22’ st), Puzic (Grossi al 31’ st), Rossi (Ischia al 22’ st), Slongo (Pellegrini al 22’ st), Toffanetti. Allenatore: Athos Grandi

ARBITRI: Lorenzoni di Rovereto (Santoni e Gasparini di Trento)

RETI: Dorlat (B) al 22’ st; Pampal (B) al 28’

NOTE: ammonito Seifert (B). Corner: Baviera 7 – Trentino 2. Recupero: 1’ + 3’