Il "Mezzo" non perde il treno salvezza, Cavedine retrocesso

Missione compiuta per il Mezzocorona, tutto da rifare per il Calceranica. I rotaliani vincono lo scontro diretto con un sonoro tris (apre il rigore di Federico Pinter, chiudono i conti Leonardo Moser ed Enea Spiro) e agguantano i valsuganotti, che appena tre giornate fa vantavano 9 lunghezze di vantaggio sui rivali diretti per la salvezza in Promozione. Appena due punti più in alto c'è il Nago Torbole, sconfitto in casa dalla Settaurense 1934: botta e risposta tra Simone Nicolini e Federico Nicolodi e tra Federico Lorenzi e Martino Tamoni, poi arriva Karim Saidi e regala i tre punti ai chiesani. Tra le tre litiganti, due si salveranno, una vedrà aprirsi il baratro della Prima Categoria. E a proposito di retrocessioni, è ormai matematica quella del Cavedine Lasino, battuto in casa dalla capolista Rovereto (tris di bomber Manuel Brusco e sigillo di Marco Tranquillini). Matteo Risatti è stato tra i protagonisti della cinquina della "Bena"

Ormai segnata è anche la sorte del Pinzolo Valrendena, maltrattato dalla Benacense 1905, a segno cinque volte con Nicola Dal Fiume (su rigore), Michele Pellegrini, Diego Berasi, Andrea Santuliana e Matteo Risatti. Restando nei bassifondi, conta più per le statistiche che per la classifica il tris (guizzo di Massimo Iori, doppietta di Alessandro Borghesi) rifilato dal Tnt Monte Peller al Telve.

Nella parte alta della classifica fa notizia il sonante poker del Borgo (doppio Jacopo Stefani, sigilli di Cristiano Feller e Simone Curzel) sulla decimata Bassa Anaunia. Di misura, invece, i preziosi successi di Sacco San Giorgio (Aquila Trento infilzata da Alex Dalprà) e Ravinense (Alense battuta in casa dai gol di Luca Filippi e Marco Bordin, inutile il momentaneo pari di Michele Filippini). E mercoledì è già ora di tornare in campo per la lanciata truppa di Nicola Laratta, attesa dal recupero di Riva del Garda.

