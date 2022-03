I gol a raffica di Barbetti e Marchione, la striscia del Lana

Sono tre vittorie esterne il filo comune che lega i tre gradini del podio della settimana di Eccellenza: in evidenza chi ha trascinato con i propri gol il Lavis all'impresa e l'Arco 1895 ad una pesante vittoria, oltre alla principale rivelazione del massimo campionato regionale.

1. Claudio Barbetti (Lavis)

La punta solandra già nel girone d'andata aveva spesso e volentieri trascinato la truppa rossoblù, ma nel girone di ritorno ha cambiato ritmo segnando 9 gol in 10 partite. Le ultime due perle sono state confezionate sul campo più difficile del campionato, quello della capolista San Giorgio che mai aveva perso tra le mura amiche e che fino a domenica aveva una striscia aperta di ben 19 risultati utili consecutivi. In terra brunicense l'attaccante lavisano ha ribaltato con due colpi di testa il vantaggio pusterese firmato dal capocannoniere Martin Ritsch, l'unico che precede Barbetti nella classifica marcatori.

2. Kevin Marchione (Arco 1895)

L'attaccante gialloblù ha scelto il momento migliore per siglare la prima tripletta in Eccellenza della carriera. La truppa di mister Paolo Zasa aveva raccolto solamente un punto nelle precedenti 5 partite, quindi in casa della ViPo Trento era d'obbligo muovere la classifica prima del fondamentale scontro diretto con i cugini del Dro Alto Garda. Ebbene, in quel di Gabbiolo è stato un monologo gialloblù, con ben 5 reti in 64' che hanno annichilito i collinari. Mattatore della domenica, come detto, la punta classe 1994 che è così salita in doppia cifra.

3. Lana

Nella settimana caratterizzata dall'unico turno infrasettimanale del girone di ritorno, l'unica squadra capace di fare bottino pieno è stata quella di mister Kurt Forer. Gli altoatesini hanno espugnato Mezzolombardo e Dro, battendo tra le mura amiche la ViPo Trento: un ruolino arricchito da uno score di 7 gol segnati e la porta inviolata. La classifica ora vede la Andreas Nicoletti e soci al quarto posto ad un solo punto dal podio: un rendimento da applausi per quella che è la principale rivelazione del massimo campionato regionale.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 28ª GIORNATA DI ECCELLENZA