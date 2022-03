Anticipo di lusso a Borgo, domenica ad Ala altro big match

Parte con due interessantissimi anticipi la giornata numero 26 del campionato di Promozione. In terra valsuganotta si incrociano le due formazioni uscite coi successi più pesanti da domenica scorsa, ovvero Borgo e Settaurense 1934. Sul sintetico arcense di via Pomerio, invece, il Nago Torbole va a caccia degli ultimi mattoncini necessari per blindare la salvezza, ma il Sacco San Giorgio di mister Giorgio Manica (uno dei diversi ex di turno) è squadra da prendere con le pinze. Daniel Moser e il Calceranica proveranno l'impresa al Quercia

Domenica il big match sarà ospitato dal Mutinelli, dove Alense e Aquila Trento cercheranno di rilanciarsi dopo le ultime opache prestazioni. La capolista Rovereto, intanto, se la vedrà con un Calceranica in serie positiva e capace di fermare le zebrette già nella gara di andata. Vuole tornare a correre anche la Benacense 1905, che a Riva attende la pimpante Ravinense.

In chiave salvezza ultimissima spiaggia per il Mezzocorona: il match casalingo con il Pinzolo Valrendena è il primo di una serie di appuntamenti da non fallire per i gialloverdi di Flavio Toccoli. A Tuenno sarà derby tra un Tnt Monte Peller che vuole prendersi lo sfizio di sgambettare i più quotati cugini della Bassa Anaunia. Completa il programma la gara di Cavalese, dove il tranquillo Fiemme ospita la cenerentola Cavedine Lasino.

Il programma completo (domenica, ore 16)

ALENSE - AQUILA TRENTO (ad Ala)

BENACENSE 1905 - RAVINENSE (a Riva del Garda Via Rilke)

BORGO - SETTAURENSE 1934 (sabato, ore 20 a Borgo Valsugana)

FIEMME - CAVEDINE LASINO (a Cavalese)

MEZZOCORONA - PINZOLO VALRENDENA (a Mezzocorona)

NAGO TORBOLE - SACCO SAN GIORGIO (sabato, ore 20 ad Arco Via Pomerio B)

ROVERETO - CALCERANICA (a Rovereto Quercia)

TNT MONTE PELLER - BASSA ANAUNIA (a Tuenno)

Riposa: TELVE

LA CLASSIFICA DI PROMOZIONE